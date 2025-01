Slováci budú kráčať s dobou: Štát avizuje elektronické doklady, IT expert však len krúti hlavou

Ministerstvo vnútra avizovalo elektronické doklady. (Zdroj: Getty Images, minv.sk)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o zavádzaní doplnkových digitálnych dokladov informovalo na svojom webe. K ich nastoleniu priistúpila samotná Národná rada SR, ktorá ešte v stredu 27. novembra 2024 schválila zmeny v zákone o cestnej premávke a zákone o občianskych preukazoch.

Tieto zmeny boli nevyhnutné pre zavedenie digitálnych verzií dokladov. Ministerstvo v súlade s prioritami vlády v oblasti digitalizácie posunulo latku opäť o niečo vyššie a podľa vlastných slov zjednodušilo prístup občanov k službám štátu. Nateraz však bude používanie týchto dokladov dobrovoľné.

Po vzore ostatných štátov sa však dá predpokladať, že digitalizácia podobných dokumentov sa bude s časom iba viac rozširovať.

Ide zatiaľ o prvú fázu

Rezort vnútra doplnil, že ide o prvú fázu zavádzania týchto dokladov. Nateraz ich bude možné predkladať len polícii pri plnení jej úloh okrem hraničnej kontroly. Ide teda najmä o poriadkovú, dopravnú a železničnú políciu. S rozšírením funkcionalít sa ráta v ďalších fázach.

Na vytvorenie digitálneho dokladu môžu občania využiť aplikáciu Doklady v mobile v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá okrem iného zabezpečí aj jeho potrebnú verifikáciu. Aplikácia chce tiež rátať s možnosťou výpadku spojenia, aby mohla fungovať v takzvanom offline režime.

Je tu podobnosť s COVID passmi, zamyslel sa odborník

V súvislosti s avizovanou digitalizáciou sme preto oslovili aj IT experta Jána Suchala zo združenia Slovensko.Digital. Podľa neho nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by digitálne doklady mali v budúcnosti nahradiť plastové kartičky, ktoré dôverne poznáme. "Sú v podstate len doplnkom k tým fyzickým, a keďže tie sú regulované aj z Európskej únie, tak na tomto fakte sa nebude počas najbližšej doby nič meniť," uviedol Suchal.

Slovensko si už zavádzaním podobných dokladov prešlo. V tom čase to však súviselo s pandémiou koronavírusu. "Z pohľadu vývoja aplikácií by sa to dalo porovnať k elektronickými COVID passmi, ktoré sme poznali z čias pandémie koronavírusu. Štátne aplikácie su z pohľadu bezpečnosti všeobecne silnejšie regulované, ale kontrola platnosti občianskych alebo vodičských preukazov nie je nič extrémne senzitívne, čo by si vyžadovalo ísť nad rámec bezpečnostných opatrení, ktoré by sa mali robiť pri každom projekte," mieni odborník Suchal.

Tajnosti okolo projektu?

Suchal však na tento projekt pozeral aj pod optikou transparentnosti. "Čo sa týka ceny, tak tú by malo vedieť zodpovedať ministerstvo a ideálne aj ukázať, či, ako a kedy sa tieto náklady vrátia. V tomto musíme konštatovať, že rezort v tomto projekte postupuje neštandardne a "tajnostkársky". O projekte sa nedajú získať poriadne informácie ani cez infožiadosť a ani ministerstvo informatizácie o ňom nevie poskytnúť dostatočné informácie," posťažoval sa člen združenia Slovensko.Digital.

Benefity, ktoré digitálne doklady predznamenali

Pointou celého projektu však určite sú aj značné benefity. Medzi nich patrí aj menšia šanca straty dokladov a s náhradou spojené náklady. Je to fenomén, ktorý pri digitálnych dokladoch odpadá.

Expert však pri zavádzaní elektronických verzií dokladov ukazuje aj na bývalý kabinet. "Pôvodne mali byť doklady v mobile už počas minulej vlády, v aplikácii Slovensko v mobile. Tam sa v úvodných analýzach ukazovalo, že digitálne doklady majú zmysel najmä ako platforma, ktorá bude otvorená na použitie komerčnému sektoru. Nakoniec však vysvitlo, že na to, aby policajné zložky zistili, či máte platné doklady, nepotrebujú žiadnu aplikáciu občana. Stačí im poznať vaše meno a rodné číslo a mali by si to vedieť online vytiahnuť z ich registrov," nazdáva sa odborník Suchal.

Ten je však skeptický v tom, ako budú prvé verzie digitálnych dokladov fungovať. Podľa neho sa veľmi pravdepodobne zopakuje scenár z Českej republiky, kde doklady zavádzali minulý rok a ľudia očakávali, že ich budú môcť použiť pri bežnom styku. "Nestalo sa tak a bolo to skôr sklamanie a chaos. U nás sa očakáva, že takýto občiansky preukaz budete vedieť ukázať len policajtom a len na Slovensku. To de facto znamená, že fyzické doklady budete musieť nosiť aj tak, lebo nikde inde vám ich nezoberú," predpokladá Suchal.

A čo riziká?

V súvislosti so zavádzaním týchto typov dokladov sa, pochopiteľne, natíska aj otázka možných nástrah a rizík. V tejto otázke však IT odborník upokojil spoločnosť. "Nevidíme žiadne veľké nové rizika z pohľadu občana, dôležité však bude, ako bude takáto aplikácia fungovať. Oveľa dôležitejšie bude to, ako sa budú takéto doklady overovať. Z čias COVID passov vieme, že QR kódy sa overovali "pohľadom človeka", čo znižovalo bezpečnosť, keďže sa QR kódy zdieľali či falšovali, pričom riziko odhalenia bolo nízke. Keďže ministerstvo zatiaľ neukázalo nič z týchto procesov, tak sa to zatiaľ posudzuje veľmi ťažko," uzavrel Suchal.