Smer-SD je pripravený rokovať o recipročných opatreniach proti Ukrajine

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko príde ročne o 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch vplyvom rozhodnutia prezidenta Volodymyra Zelenského o zastavení dodávok ruského plynu cez územie Ukrajiny. Uviedol to vo štvrtok na svojej sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD). Koaličná strana je podľa svojho predsedu pripravená rokovať s koaličnými partnermi o prijatí recipročných opatrení vo forme zastavenia dodávok elektrickej energie na Ukrajinu, ako aj obmedzením podpory ukrajinských občanov na našom území.

"Verím, že aj koaliční partneri vnímajú situáciu okolo zastavenia tranzitu plynu za mimoriadne vážnu a hodnú suverénnej reakcie suverénneho Slovenska. Jedinou alternatívou pre suverénne Slovensko je obnovenie tranzitu alebo hľadanie kompenzačných mechanizmov, ktoré nahradia výpadky na verejných financiách vo výške takmer 500 miliónov eur," povedal Fico.

archívne video

Premiér ponúka Slovensko na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Vládna delegácia by sa mala na budúci týždeň zúčastniť rokovaní v Bruseli, po ktorých plánuje premiér zvolanie koaličnej rady a následne zasadnutia vlády, na ktorých by mali koaliční partneri rokovať o daných recipročných opatreniach. Okrem straty pol miliardy eur pre Slovensko vyčíslil premiér finančnú záťaž vo výške 60 až 70 miliárd eur pre Európsku úniu ako celok. Túto sumu zaplatia členské štáty na vyšších cenách plynu a elektriny, spresnil Fico. "Ruská federácia nebude poškodená prakticky nijako. Z rozhodnutia prezidenta Zelenského budú profitovať len Spojené štáty zvýšeným dovozom plynu do Európy," doplnil.

Ukrajina zabudla na pomoc, ktorú jej Slovensko poskytlo

Rozhodnutie o zastavení dodávok plynu z Ukrajiny predstavuje zásadný krok, ktorý zrádza nielen doterajšiu dôveru, ale otvára aj otázky o férovosti a spoľahlivosti ukrajinského prístupu k vzájomným vzťahom. Uviedol to vo štvrtok predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Ukrajina podľa neho pri zastavení dodávok plynu zabudla na pomoc, ktorú jej Slovensko poskytlo.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Eštok pripomenul, že Slovensko od začiatku konfliktu poskytovalo Ukrajine výraznú vojenskú, politickú a humanitárnu pomoc a zároveň podalo pomocnú ruku aj všetkým ľuďom utekajúcim pred vojnou. "Slovenská republika príde na základe kroku prezidenta Zelenského o stámilióny eur - tak pri nákupe plynu od iného dodávateľa, ako aj pri ušlých poplatkoch za tranzit do iných krajín," uviedol Eštok.

Zastavenie dodávok plynu však podľa neho nie je len ekonomickým problémom Slovenska. Ide o signál, ktorý môže narušiť stabilitu a spoluprácu v celej Európe. "Je preto nevyhnutné, aby sa obnovil dialóg a hľadali riešenia a kompromisy, ktoré zabezpečia stabilitu energetických dodávok do ďalších rokov," dodal. Šéf Hlasu-SD zdôraznil, že hoci Slovensko mohlo za svoju pomoc očakávať aspoň čiastočnú solidaritu zo strany Ukrajiny a prezidenta Zelenského pri dodávkach plynu, vláda situáciu nepodcenila a vopred sa na zastavenie dodávok pripravila. Na tento rok tak má krajina dostatočné zásoby plynu.