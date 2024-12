Vážna dopravná nehoda pri Liptovskom Mikuláši: Zasahoval aj vrtuľník!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Aktualizované 19:25 Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. "Dvadsaťpäťročný vodič vozidla značky Peugeot utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Jeho 27-ročná spolujazdkyňa bola do nemocnice transportovaná letecky. Vodič vozidla značky Octavia bol taktiež prevezený so zraneniami do nemocnice," priblížila hovorkyňa. Ďalej doplnila, že požitie alkoholu a omamných alebo psychotropných látok u vodičov je v štádiu zisťovania. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.

archívne video

Šialené zábery! Do cisterny pri zásahu narazilo osobné auto, hasičov delili od zrážky centimetre (Zdroj: Facebook/Hasiči Karlovarského kraje HZS KVK)

Policajti žiadajú všetkých vodičov o rešpektovanie pokynov policajtov zasahujúcich na mieste nehody.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

AKTUÁLNE ZASAHUJEME PRI VÁŽNEJ NEHODE Na ceste I/72 Nižná Boca, okr. Liptovský Mikuláš došlo k vážnej dopravnej nehode.... Posted by Polícia SR - Žilinský kraj on Sunday, December 29, 2024

Na mieste zasahuje sedem príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Liptovského Mikuláša s dvoma kusmi techniky. Hasiči informovali, že na úseku došlo k zrážke dvoch osobných áut a na mieste evidujú zranenie.