PRIESKUM zasa mieša karty: Voľby by vyhral Smer-SSD! Progresívci sú v tesnom závese, v parlamente šesť strán

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Pixabay)

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do parlamentu uskutočnili teraz, vyhrala by ich strana Smer-SD s 22,5 percentami. Tesne by nasledovalo progresívne Slovensko so stratou iba málo cez pol percenta. Získalo by 21,9 percent hlasov. Tretí by bol Hlas-SD so ziskom 14,1 percenta.

Prieskum realizovala agentúra SANEP pre televíziu TA3. Do parlamentu by sa dostalo celkovo šesť strán. Štvrtú priečku obsadilo KDH so 7,3 % hlasov. Na piatom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so 6,1 % a po nej nasleduje Republika, ktorá by získala 5,7 %.

archívne video

Prezident zvažuje návštevu Ukrajiny, čaká, ako skončia rokovania o tranzite plynu (Zdroj: TASR/Jakub Popelka, L. Farkašová)

Do parlamentu by sa nedostala SNS, ktorú by volilo 4,3 percenta voličov. Aliancia-Szövetség by mala 3,8 percenta hlasov a Demokrati 3,6 percenta.

Ak sa púozrieme na to, ako by to vyzeralo v pléne NR SR, tak strana Smer-SSD by obsadila 44 kresiel. PS by mala o mandát menej a ich poslanci by obsadili 43 miest. Hlas-SD by mal 27 poslancov, KDH 14 a SaS a Republika by mali zhodne po 11 kresiel v parlamente.

Prieskum sa konal v dňoch 17. – 23. decembra 2024 na vzorke 2 300 opýtaných. Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konanie prieskumu, rozhodnutých hlasovať by bolo 68,9 % opýtaných. Nejasno v rozhodnutí malo 17,6 % respondentov, zatiaľ čo 13,5 % deklarovalo, že by voliť nešlo.