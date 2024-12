Prímerie na Ukrajine v roku 2025? PRIESKUM ukázal, čo očakávajú Slováci

(Zdroj: Topky, Getty Images, Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

BRATISLAVA - Uzavretie prímeria a ukončenie bojových akcií na území Ukrajiny v roku 2025 očakáva 47,3 percenta respondentov prieskumu agentúry AKO. Realizovala ho v čase od 16. do 19. decembra na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Takmer rovnaké percento opýtaných, 46,2 percenta, naopak, uzavretie prímeria a ukončenie bojov na Ukrajine v budúcom roku nepredpokladá.

Na otázku: "Očakávate, že sa v budúcom roku 2025 podarí dosiahnuť prímerie a ukončenie bojových akcií na území Ukrajiny?" odpovedalo 11 percent respondentov prieskumu "určite áno" a ďalších 36,3 percenta skôr áno. Nadpriemerne často očakávali ukončenie bojov v budúcom roku voliči koaličných strán Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS, ako aj voliči KDH.

Pri Kupiansku ukrajinské obranné sily odrazili útok okupantov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Z respondentov, ktorí uzavretie prímeria v budúcom roku neočakávajú, odpovedalo "určite nie" 10,1 percenta a "skôr nie" 36,1 percenta. Nadpriemerne často očakávajú v roku 2025 pokračovanie bojov na Ukrajine voliči opozičných strán Progresívne Slovensko, SaS, hnutia Slovensko a Demokratov. Voličov Maďarskej aliancie, hnutia Sme rodina a Republiky otázka rozdelila a nachádzali sa v oboch skupinách respondentov.

Šesť percent opýtaných nevedelo a 0,5 percenta nechcelo na otázku prieskumu odpovedať.