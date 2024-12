Najnovší PRIESKUM: Voľby by v decembri vyhralo PS, nasleduje Smer a Hlas! Do parlamentu by sa dostali aj TIETO strany

Predseda PS Michal Šimečka, predseda Smeru-SD Robert Fico a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,8 percenta hlasov. Nasledovala by strana Smer-SD, ktorú by volilo 20,3 percenta, a na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s podporou 13,9 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj KDH (7,3 percenta), SaS (6,6 percenta), koalícia hnutia Slovensko, Kresťanskej únie a Za ľudí (6,2 percenta) a Republika (5,4 percenta). Pred bránami NR SR by zostali SNS (4,6 percenta), Demokrati (4,3 percenta), hnutie Sme rodina (3,8 percenta) a Magyar Szövetség - Maďarská aliancia (3,2 percenta). Zisk ostatných strán a hnutí by skončil pod 0,5 percenta.

(Zdroj: AKO pre JOJ 24)

Na základe prieskumu by PS získalo v parlamente 42 kresiel. Strana Smer-SD by obsadila 37 kresiel, Hlas-SD by v parlamente mal 25 poslancov. S 13 poslancami by v NR SR bolo KDH, SaS by získala 12 kresiel, koalícia hnutia Slovensko, Kresťanskej únie a Za ľudí 11 poslaneckých mandátov a Republika desať poslancov. Ak by skladalo vládu PS, spolu s SaS a KDH by mali 67 kresiel, do nadpolovičnej väčšiny by im chýbalo 9 kresiel. Smer-SD s Hasom a Republikou by mali 72 kresiel. Telefonický prieskum na vzorke 1000 respondentov starších ako 18 rokov sa realizoval od 16. do 19. decembra.

Ako by sme volili?

Ak by sme sa pozreli na volebné preferencie podľa krajov, tak v Bratislavskom kraji by suverénne zvíťazilo Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 34% opýtaných. Za ním by sa umiestnil Smer a SaS, obe zhodne so 14 percentami. V Trnavskom kraji by rovnako zvíťazilo PS, ale rozdiel oproti druhému umiestnenému by bol oveľa menší. PS by tak volilo 25 percent obyvateľov kraja, 21 percent by volilo Smer. Tretie by skončila republika s 8 percentami. Hlas-SD by volilo 15 percent obyvateľov. V Banskobystrickom kraji by vyhral Smer, ktorý by volilo 28 percent obyvateľov kraja, hneď za ním sa umiestnilo Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 26 percent respondentov z kraja. V Žilinskom kraji by 26 percent obyvateľov volilo PS, 17 percent Smer a 14 percent Hlas. Zaujímavosťou je, že 3 percentná opýtaných by volilo Kotlebovu ĽSNS. V Nitrianskom kraji by 22 percent obyvateľov volilo Smer, 17 percent PS a 16 percent Hlas. V Trenčianskom kraji by obyvatelia volili nasledovne: 19 percent PS, 16 percent Smer a 14 percent hnutie Slovensko. V Prešovskom kraji by 22 percent obyvateľov volilo Smer, 14 percent Hlas a 13 percent PS. V Košickom kraji by štvrtina obyvateľov volila PS, 22 percent Smer a 18 percent Hlas.

Rozdiely vidno aj v prípade najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Respodentni s najnižším dosiahnutým vzdelaním, teda ZŠ a SŠ bez maturity, by volili 7 strán, najmä Smer, Hlas, Slovensko, SNS a hnutie Sme rodina. Tí so strednou školou ukončenou maturitou by volili 8 strán, najväčšiu podporu by malo PS. To by vyhralo aj medzi ľuďmi s vysokou školou. Nadpriemerne by volili aj KDH, SaS a Demokratov. V prípade veku sú vidno rovnako zaujímavé rozdiely. Voliči do 33 rokov by do parlamentu zvolili až 9 strán. Medzi nimi dominovali PS, SaS, Slovensko, Sme rodina, SNS či Demokrati. Voliči od 34 do 49 rokov by na druhej strane volili najmä PS, SaS a Demokratov. Najstarší voliči, teda nad 66 rokov, by volili najmä Smer, Hlas a Maďarskú alianciu.