Danko špekuluje o úradníckej vláde: Zostaviť by ju mal Pellegrini! Politológ to vidí jasne, TAKTO by to dopadlo

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar, archív R.Š.)

BRATISLAVA – Predseda koaličnej SNS Andrej Danko sa tento týždeň opäť pustil do prezidenta Petra Pellegriniho. Okrem iného uviedol, že cieľom hlavy štátu je zostavenie úradníckej vlády. Na Slovensku síce úradnícke vlády nie sú častým úkazom, no nejaké skúsenosti s nimi už máme, dôkazom je vláda na čele ktorej stál Ľudovít Ódor. Na to, či by však rovnaký politický krok, ako svojho času podnikla Zuzana Čaputová, mohol urobiť aj Peter Pellegrini a či by takáto vláda mala nádej na úspešné vládnutie, sme sa opýtali politológa Radoslava Štefančíka.

archívne video

Reakcia Andreja Danka na poslancov okolo Migáľa (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Danko prehovoril o možnosti úradníckej vlády v súvislosti s ťažkým rokom, ktorý podľa neho vládu čaká. "Fico bude musieť budúci rok buď predložiť vyrovnaný rozpočet, podať demisiu alebo požiadať o dôveru. To znamená, že ak Fico nezíska 76 hlasov poslancov, tak čo sa stane. Zrazu sa bude náš pán prezident tváriť ´Ježiš, čo sa o také strašné stalo, padol Fico, ja som to nechcel,“ povedal v rozhovore pre Infovojnu. Podľa Danka by následne prišla vláda odborníkov a na jej čelo by sa pravdepodobne postavil aktuálny minister školstva Tomáš Drucker. Šéf SNS tvrdí, že nejde o fikciu. "My toto musíme zastaviť," povedal s tým, že o tom treba rozprávať, aby potom neostali viacerí zaskočení.

Podľa politológa je to nezmysel

Politológ však aktuálne takúto možnosť ako reálnu nevidí. Andrej Danko sa podľa neho „zrejme utrhol z reťaze.“ „Úradnícka vláda je nezmysel, pretože aj tá musí mať podporu v parlamente. V opačnom prípade jej nebudú prechádzať zákony a bude iba kúriť a svietiť. Táto vládna koalícia chce byť pri zdroji, viď prípad ministra obrany, ale platí to aj pre ministrov Hlasu, nevidím dôvod, prečo by sa prístupu k zdrojom dobrovoľne niekto vzdával. Nie každý je ako Richard Sulík. Myslím, že v prípade Andreja Danka platí staré známe príslovie, čo sa babe chcelo, to sa jej na Infovojne prisnilo,“ odkázal Štefančík.

Úradnícka vláda by v súčasnom parlamente podľa neho podporu nemala. „V podstate by bola na tom podobne ako Ódorova vláda. Prestalo by sa síce politikárčiť, ale vláda by nemala reálne páky na presadenie podstatných reforiem, ktoré táto krajina potrebuje,“ uviedol.

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Bola by však podľa neho lepšia, ako tá súčasná. Jej prípadné plusy vidí v tom, že by sa sústredila na riešenie problémov a zbytočne by sa nepolitikárčilo. „Ministri úradníckej vlády by totiž pri každom rozhodovaní nemuseli brať do úvahy mienku voličov tej alebo inej politickej strany. Zrejme by úradnícka vláda posilnila aj meno Slovenska v zahraničí a v zahraničnej politike by sme zrejme mali jasnejší postoj, ako súčasné vajatanie medzi Nebom a Peklom,“ myslí si.

Mínusy by boli najmä v absencii legitimity. „Existencia každej vlády by sa mala odvíjať od podpory v parlamente, nemala by vznikať ako výsledok chaosu vo vládnej koalícii, podobne ako sme toho boli svedkom pri vláde Ľudovíta Ódora. Pri absencii podpory v parlamente by totiž nič zásadné nebola schopná prijať. Nepotrebujeme predsa, aby túto krajinu viedla impotentná vláda. Hoci je pravda, že s impotenciou má problémy aj vláda súčasná,“ dodal.