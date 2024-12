Pellegrini otvorene: V koalícii narastá nestabilita, vláda viac rieši seba, ako ľudí! Jasný odkaz Andrejovi Dankovi

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini si nemyslí, že je v súčasnosti na stole pád vlády. Upozorňuje však na to, že v rámci koalície narastá miera nestability a konfliktov. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusii TA3 V politike. Zároveň informoval o tom, že o situácii komunikoval s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Ten ho podľa jeho slov uistil, že podnikne kroky na zastabilizovanie pomerov v koalícii.

archívne video 76 poslancov NRSR je tak tesná väčšina, ktorá je dlhodobo neudržateľná, uviedol Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"Ja ani Prezidentský palác nemám záujem o destabilizáciu tejto vládnej koalície. Veď som bol pri jej zrode. Nepodnikáme žiadne aktivity ani nepodporujem žiadne vzbury, či už v jednom, alebo v druhom tábore, pretože si nemyslím, že v týchto ťažkých časoch Slovensko momentálne potrebuje vládnu krízu či pád vlády," poznamenal.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hlava štátu zároveň odmietla vyjadrenia lídra koaličnej SNS Andreja Danka, že by mala záujem o pád vlády. Myslí si, že ak niekto začal eróziu koalície, tak je to práve Danko. "Po mojom odchode sa začal správať tak, ako sa správal. Provokoval jednotlivých koaličných partnerov," skonštatoval Pellegrini. Mieni, že aj samotná vláda a premiér by mali deklarovať, že si neželajú svoj koniec. Prezidenta mrzí aj situácia v poslaneckom klube Hlas-SD. Tvrdí, že niektorí poslanci sa nechcú podieľať na jednote klubu. Verí, že situácia sa v novom roku upokojí. Za stabilitu poslaneckého klubu je podľa jeho slov zodpovedný líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

Apeloval na vládu, aby sa vrátila k riešeniu skutočných problémov ľudí

Zároveň apeloval na vládu, aby sa vrátila k riešeniu skutočných problémov ľudí. "Posledný polrok mám pocit, že sa koalícia venuje viac sama sebe a že miera nestability a konfliktov vnútorne narastá a akoby sa pozabudlo pokračovať v plnení sľubov, ktoré sú na začiatku programového vyhlásenia jasne napísané, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie žilo," skonštatoval. Kabinet takisto vyzval, aby viac komunikoval občanom SR svoje zámery.

Pellegrini avizoval, že v Prezidentskom paláci plánuje stretnutie o budúcnosti samosprávy. Hovoril aj o zahraničnej politike. Plánovanú cestu predsedu vlády v máji do Moskvy vníma ako súčasť osláv víťazstva nad fašizmom, nie ako podporu vojnového konfliktu na Ukrajine. "Cestu ostatných predstaviteľov na nižšej úrovni, ako je prezident, premiér alebo riadne zvolený predseda parlamentu, považujem iba za zbytočné gesto, ktoré Slovensku ničím nepomôže ani nič neprinesie a iba zbytočne vyvolá dohady," dodal.

Plánuje zvolať stretnutie k reforme financovania samospráv

Prezident priblížil, že by sa na tomto stretnutí mali zúčastniť zástupcovia všetkých samosprávnych organizácií. "Chcem, aby sme pokračovali v diskusiách, ktoré som s nimi mal teraz počas tých mesiacov, že nás jednoducho čaká určitá reforma aj financovania slovenskej samosprávy. Pokiaľ naše mestá a obce budú financované len z dane z príjmov pracujúcich ľudí, tak je to úplne nezdravé, pretože ak vláda do budúcna bude chcieť uľaviť opäť pracujúcim, aby im viac zostalo v peňaženkách, a znížiť im dane z práce, automaticky ochudobní naše samosprávy," povedal Pellegrini.

Samosprávy by podľa prezidenta mali byť financované daňovým mixom zloženým napríklad z výberu dane z pridanej hodnoty, dane z príjmu firiem a časti dane z príjmu fyzických osôb. "Mestá a obce v tejto krajine obhospodarujú možno 80 % všetkých našich životných situácií. So štátom prídete do styku možno pri narodení dieťaťa, potom pri nejakých pár veciach, ale poväčšine vždy všetko riešite so svojím mestom, so svojou dedinou," pripomenul prezident.

Pellegrini sa venoval aj konsolidácii verejných financií a jej vplyvu na obyvateľov. Pripomenul, že vláda prevzala verejné financie v zlom stave a konsolidácia bola nevyhnutná, no zdôraznil, že vláda by mala v nasledujúcich mesiacoch pozorne sledovať vplyv konsolidácie na jednotlivé skupiny obyvateľov, či sa niektorá z nich nedostáva do ekonomických ťažkostí. Vláda a jednotliví ministri by podľa neho mali viac proaktívne komunikovať zámery, aby neskôr nemuseli reagovať na informácie z iných zdrojov.