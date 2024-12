Šasko po rokovaní vlády: Schválili tri požiadavky LOZ! Prehovoril aj o vyhlásení mimoriadnej situácie

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"V rokovaniach pokračujeme, mimoriadnej situácii sa vláda nevenovala a pri akomkoľvek ďalšom vývoji vás budem ďalej informovať," doplnil minister. Zároveň deklaroval, že nedopustí, aby po 1. januári 2025 pacientovi nebola dostupná zdravotná starostlivosť. Šaško tiež podľa jeho slov na rokovaní vlády premiéra aj kolegov vyzval na zdržanlivosť vo verejných vyjadreniach k aktuálnej situácii. "Vzhľadom na čas a stav rokovaní aj ja budem v tomto momente veľmi zdržanlivý a nebudem ďalej vysielať akékoľvek verejne odkazy, pre mňa je dôležité rokovanie," dodal.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) potvrdil, že kabinet chce požiadavku na zdržanlivosť rešpektovať. V reakcii na aktuálnu situáciu uviedol, že ešte stále je priestor na rokovania. Zároveň deklaroval, že podporí každé jedno opatrenie, ktoré bude viesť k dohode.

Minister predstavil odpočet plnenia požiadaviek lekárskych odborárov

Vláda v stredu schválila nariadenie, týkajúce sa podmienok špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy pri zdravotníkoch na rodičovskej dovolenke. Odobrila tiež úpravu rokovacieho poriadku komisie pre dohľad nad vykonávaním Memoranda o zlepšení systému zdravotníctva z roku 2022. Rovnako schválila rozšírenie uznesenia k odmietnutiu transformácie nemocníc na nemocnice v pôsobnosti nielen rezortu zdravotníctva, ale aj vnútra i obrany. "Dôležité tri body, ktoré sú odzrkadlené v 19 požiadavkách LOZ, sú dnešným dňom definitívne splnené a myslím si, že je to ďalší konkrétny krok k spoločnému cieľu, a tým je a musí byť dosiahnutie dohody," vyhlásil šéf rezortu.

Minister zdravotníctva v stredu zástupcom sektora i médiám predstavil odpočet plnenia požiadaviek lekárskych odborárov. Po rokovaní vlády by mala byť podľa neho splnená väčšina. Štyri body zostávajú nedoriešené, pretože podľa ministra vyžadujú diskusiu a riadny legislatívny proces. Vládnym uznesením sa chce zaviazať k ich plneniu v prvom kvartáli roku 2025. Odborári apelujú, aby boli zmeny prijaté do konca tohto roka. Okrem toho zostáva nevyriešená otázka platov. Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Začali podávať už aj výpovede z nadčasov. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Výpovedná lehota lekárom vyprší 31. decembra.