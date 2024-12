Danko sa znovu pustil do Pellegriniho: Chce zostaviť úradnícku vládu, TENTO muž bude premiérom!

Andrej Danko tvrdí, že Peter Pellegrini chce zostaviť úradnícku vládu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Andrej Danko cez víkend v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy povedal, že vidí "vážnu hru", ktorá speje k snahe o úradnícku vládu. Prezident SR Peter Pellegrini v reakcii na to odmietol, že by on sám či jeho úrad dávali zámienku na destabilizáciu vlády. Danko si však za svojim názorom stojí a v stredu opäť vyhlásil, že Pellegrini chce zostaviť úradnícku vládu, pričom špekuloval aj o novom možnom premiérovi.

archívne video

Reakcia Andreja Danka na poslancov okolo Migáľa (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Líder SNS Danko v stredu vystupoval v Infovojne, kde si opäť nebral servítky pred ústa. Opätovne upozornil na konanie "migaľovcov", ktorí podľa jeho slov zneužívajú súčasnú situáciu v parlamente a v koalícii. Uviedol, že problémy robili už pri odvolávaní Michala Šimečku z pozície podpredsedu parlamentu, pretože za jeho odvolanie nehlasovali.

Danko sa okrem nich znova dotkol ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) "Na Druckerovi normálne vidno, že je nešťastný, že nie je vo vláde s PS," povedal Danko a poukázal na jeho asistentov. "Je nešťastný, že je vo vláde s nami, my mu ako keby smrdíme," uvádza. Matúš Šutaj Eštok to má podľa jeho slov v Hlase ťažké a to je problém v tejto vláde. "Sú tam ľudia, ktorí si začínajú politicky ulietavať. Migaľ si vychutnáva, že sa on môže postaviť Ficovi. Nebezpečie migaľovcov je v tom, že bytostne neznášajú Roberta Fica, bytostne neznášajú Andreja Danka," vyhlásil s tým, že túžia po inej vláde. Podla jeho slov poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD) šiel potopiť aj svojho ministra, Kamila Šaška.

Zobraziť galériu (4) Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko pokračuje, že preto začal hovoriť o tom, že by tu niekomu vyhovovala vláda odborníkov, aby mohli s nimi spolupracovať. "Treba to povedať nahlas, stojí pred nami ťažký rok. Fico bude musieť budúci rok buď predložiť vyrovnaný rozpočet, podať demisiu alebo požiadať o dôveru. To znamená, že ak Fico nezíska 76 hlasov poslancov, tak čo sa stane. Zrazu sa bude náš pán prezident tváriť ´Ježiš, čo sa o také strašné stalo, padol Fico, ja som to nechcel´," napodobňoval možnú reakciu Pellegriniho Danko.

V tejto súvislosti poukázal na to, že by prišla vláda odborníkov a ich premiérom by sa pravdepodobne stal Drucker, "spasiteľ". Podľa jeho slov nejde o fikciu. "My toto musíme zastaviť," povedal s tým, že o tom treba rozprávať, aby potom neostali viacerí zaskočení. Danko viackrát v Infovojne skritizoval Pellegriniho a odkázal mu, že robí chybu, keď s ním a Ficom nekomunikuje a kritizuje ich. Predseda SNS si stojí za tým, že prezident stále riadi Hlas.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

O hre Hlasu a Pellegriniho a úradníckej vláde hovoril Danko už v sobotu

Danko už v sobotnej diskusnej relácii hovoril, že za rebéliou poslancov Hlasu-SD i nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka je prezident Pellegrini, ktorému by vyhovovala úradnícka vláda. Povedal, že Huliaka na odchod z poslaneckého klubu SNS nahovorili ľudia z Hlasu-SD. "Tu je hra Hlasu. Pýtam sa, či niekto v tejto republike nechce, aby Peter Pellegrini zostavoval úradnícku vládu. Mne už to tak pripadá," vyhlásil s tým, že SNS neporušila žiadne dohody. "Potom z prezidentského paláca budú riadiť celý štát," myslí si Danko.

Pellegrini však odmietol, že by on sám či jeho úrad dávali zámienku na destabilizáciu vlády. "Nepodieľam sa, nepomýšľam a ani nechcem vyvolať vládnu krízu, nemám záujem menovať úradnícku vládu," zdôraznil prezident. "Mám dosť iných vecí, ktorým sa musím venovať, ako organizovať puč vo vládnej koalícii," zdôraznil.