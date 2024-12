HROZIVÁ nehoda: Do poradcu prezidenta VPÁLIL džíp! FOTO auto na šrot, musel zrušiť dôležitú návštevu

Poradca českého prezidenta Petr Kolář mal počas Vianoc autonehodu (Zdroj: Facebook/Petr Kolář, X/Petr Kolář)

Jeden z hlavných poradcov prezidenta Českej republiky Petra Pavla má za sebou nie celkom pokojné vianočné sviatky. Na sv. Štefana, dňa 26. decembra, sa stal Petr Kolář aktérom dopravnej nehody. Ako sám informoval na sociálnych sieťach, jeho auto je poriadne zničené.

"Myslím, že si na mňa sv. Štefan zasadol. Máme spolu problém už dlhší čas," začal Kolář vysvetľovať v príspevku, ku ktorému priložil desivo vyzerajúce fotky z dopravnej nehody. Bývalý diplomat následne uviedol, že na druhej strane sa všetko vyriešilo bez problémov.

"Zase, aby som bol spravodlivý, odniesli to len plechy a smutný pán, ktorý dostal ešte pokutu za to, že sa mu to pošmyklo a so svojím Mitsubishi Pajero to do mňa napálil," priblížil.

Nestihol dôležitú návštevu

Pre dopravnú nehodu ale externý poradca českého prezidenta nestihol slávnostné stretnutie s rodinou. "Je mi ľúto, že dnes neuvidím deti a synovcov s rodinami a babičku s dedom, na ktoré som sa tešil a nedorazil…. Ale uvidíme sa inokedy, pretože sa našťastie nikomu nič nestalo. Takže je to vlastne šťastie v nešťastí," opísal Kolář. Denník Blesk uvádza, že jeho partnerkou je moderátorka Svetlana Witowská a synom poslanec Európskeho parlamentu Ondřej Kolář.

Kolář v príspevku na záver ešte poďakoval českej polícii. Napísal, že muži zákona prišli rýchlo a pochválil aj prácu odťahovej služby. "A vďaka za tie zvodidlá, ktoré ma zastavili. Inak by som sa skotúľal zo strakonického zrázu," dodal a všetkým poprial ešte príjemné prežitie sviatkov.