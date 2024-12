Minister zvolal mimoriadne rokovanie pre krízu v zdravotníctve: Prinesie pondelok kľúčový zlom? Odborári reagujú

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Minister verí, že výsledkom pondelkového stretnutia bude dohoda na kompromise s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Predpokladom sú podľa neho nedeľňajšie vyjadrenia predsedu LOZ Petra Visolajského. Rokovanie tripartity sa začne v pondelok o 14.30 h na pôde ministerstva.

"Visolajský zároveň povedal, že chce dosiahnuť kompromis, tak ja sa ho budem pýtať, čo je teda ten kompromis z jeho úst. To je pre mňa veľmi podstatné. Ja naozaj vyzývam všetkých, aj pána Visolajského, aby sme našli také riešenie, aby slovenský pacient prežil vianočné sviatky v kľude a v pokoji a nie v obavách, čo s ním bude od 1. januára," poznamenal Kamil Šaško.

Zároveň vyzval Visolajského, aby platy lekárov vyškrtol z požiadaviek a ukázal, že mu o ne naozaj nejde. "Ja ho žiadam, aby to z tých 19. požiadaviek vyčiarkol, pretože to bude jasný signál, že o tie platy nejde, tým pádom to nie je témou, o všetkom ostatnom ja som pripravený rokovať. Ja sa pred nikým neschovávam, nikdy som to nerobil a na ministerstve zdravotníctva budem aj zajtra aj pozajtra aj v stredu. Až dokonca. Pretože pacient musí byť ochránený," dodal minister vo videu na sociálnej sieti.

Ostávajú už iba dve otvorené otázky, tvrdí minister

Minister v nedeľu prostredníctvom listu LOZ i riaditeľom nemocníc a lekárom oznámil, že z 19 požiadaviek LOZ, ktoré predložilo v decembri, je 16 vyriešených, resp. je jasný plán ich plnenia v prvom štvrťroku 2025 a ostávajú už iba dve otvorené otázky. "Týkajú sa platov a koncovej nemocnice," spresnil Šaško v diskusii TA3. Vyzval zároveň LOZ, aby sa v otázke platov jasne vyjadrilo. Podľa ministra ak o platy nejde, tak na podanie výpovedí neexistuje žiadny ďalší dôvod.

Šéf LOZ v diskusii TV Markíza Na telo uviedol, že o platy nejde, požiadavky smerujú k zmene systému, v ktorom trpí pacient. Spomenul aj navýšenie počtu sestier. Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.

LOZ odmieta mediálne hry

Lekárske odborové združenie (LOZ) kritizuje ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška (Hlas-SD) za zvolanie mimoriadneho zasadnutia sektorovej tripartity k téme výpovedí lekárov. Rokovania sa podľa lekárskych odborárov majú odohrať len medzi LOZ a ministerstvom, tak ako o to ministra požiadali. "Na takomto formáte trváme, lebo inak pôjde len o ďalšie neproduktívne sedenie a odsúvanie dohody na neurčito, čím strácame drahocenný čas," uviedol šéf LOZ Peter Visolajský.

Iniciatívu ministra považujú lekárski odborári za mediálne hry, ktoré nemajú šancu viesť k dohode. Deklarujú, že je ich prioritou hľadanie reálnych riešení, rovnako i to, že si uvedomujú potrebu kompromisov. "V súčasnej situácii je úplne zrejmé, že čím viac ľudí, častokrát s rôznymi záujmami v zdravotníctve, ktorí s memorandom medzi vládou SR a LOZ nemajú nič spoločné, sa bude podieľať na diskusii, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa dosiahne konsenzus," skonštatoval Visolajský. Ministra zároveň v mene LOZ vyzval, aby si uvedomil to, akú reakciu medzi lekármi v nemocniciach jeho kroky vyvolávajú. "Nateraz musíme konštatovať, že dnešnými krokmi situáciu v nemocniciach len eskaluje," zdôraznil zopakujúc výzvu na úzke, bilaterálne rokovanie.