Mrazivá spoveď manželky lekára: Sú to nenažraní vydierači? TAKÁTO je realita

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lekárske odborové združenie už niekoľko týždňov bije na poplach. Lekári hromadne podávajú výpovede a žiadajú o splnenie ich požiadavie. Podľa Ministra zdravotníctva Kamila Šaška je už väčšina z 19 požiadaviek splnená a ostávajú už len dve. Niektorí lekári dokonca už aj svoje výpovede stiahli. "Zostávajúcimi dvomi otvorenými otázkami je otázka platov a koncovej nemocnice," uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike Šaško.

archívne video

Žiadame len to, čo už vláda raz schválila, hovorí Peter Visolajský (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Kontroverznou témou sú práve platy lekárov. „Nech sa na mňa zdravotníci nehnevajú, ale lekári majú priemerný plat 4 898 eur, tie tri percentá im urobia každému lekárovi plus 147 eur. Ja sa pýtam ostatných ľudí, ktorí zarábajú, že kedy naposledy im stúpol plat o skoro 150 eur. Sestry pri trojpercentnej valorizácii plus 68 eur a ich priemerný plat je 2 270 eur. To nie je žiadny malý plat, ja si myslím, že zdravotníci na Slovensku už nie sú tak zle platení, ako sa tu rozprávalo niekoľko rokov dozadu,“ uviedol pri predstavovaní konsolidačných opatrení Ladislav Kamenický. Predseda vlády Robert Fico taktiež pred pár dňami v relácii STVR Sobotné dialógy poznamenal, že pri rokovaniach s Lekárskym odborovým združením je "dnes na stole už len téma platov a ničoho iného." Premiér si myslí, že lekári už prekročili určitú červenú líniu.

Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský dnes v relácii Na telo poznamenal, že zvýšenie platov na pôvodnej úrovni majú mnohí lekári zakotvené v zmluvách. O platy im teda vraj nejde.

Spoveď manželky lekára

Na lekárov sa však kvôli požiadavkám spustila vlna kritiky. Podľa agentúry NMS Market Research, ktorá vytvorila exkluzívny prieskum pre reláciu Na telo, takmer polovica opýtaných nesúhlasí s požiadavkami lekárov. Napätú situáciu si uvedomuje aj manželka lekára Meggie, ktorá sa rozhodla reagovať. "Súto nenažraní vydierači? Zaslúžia si hrozbu väzením?" stojí v úvode jej spovede. Hoci ona sama lekárkou nie je, a preto nevie adekvátne zhodnotiť, aké to v nemocnici je, ľuďom sa rozhodla priblížiť, aké je to žiť s lekárom.

"Predstavte si, že každý deň musíte byť v práci už o 7 a vraciate sa domov medzi 16:00 až 18:00, podľa toho koľko bolo ľudí. Okrem toho máte služby. Bežná situácia: vo štvrtok idete do práce na 7:00. Pokračujte službou, ktorú máte do 7:00. V piatok po službe ostanete v práci do 15:00, lebo jednoducho treba pomôcť. To ste v práci už 39 hodín. Prídete domov a v sobotu máte 24-hodinovú službu," priblížila o svojom živote Meggie. Okrem toho musia byť taktiež v strehu, kedykoľvek ich môžu zavolať do služby a musia byť pripravený pomôcť.

Zle je na tom podľa nej aj prostredie, v ktorom pracujú. Nemocnice sú staré s nedostatkom vybavenie či moderných prístrojov. "Okrem toho nad vami neustále vy si Damoklov meč toho, že keď urobíte chybu, môžete byť trestnoprávne zodpovedný za zanedbanie zdravotnej starostlivosti. A spomenula som, že ste sa kvôli tejto práci išli zodrať 6 rokov na medicíne? Po nástupe do nemocnice ste ešte museli ďalších 4 až 10 rokov urobiť atestáciu na odbor? A že sa popri práci celý život musíte sústavne vzdelávať, zbierať kredity a chodiť na školenia a kongresy inak vám hrozí odobratie licencie?," skonštatovala Meggie.

Lekári bojujú za budúcnosť

Podľa nej sú platy vzhľadom na výkon, ktorý majú, neprimerané. "Boli by ste vy ochotný venovať toľko času a snahy tomu, aby ste zarábali tých priemerných 4 000 eur mesačne? Čudujete sa, že lekári a lekárky bojujú za lepšie podmienky, nielen pre seba, ale aj pre budúcich kolegov a kolegyne," dodala rozhorčená žena. Štrajkovanie pritom podľa nej zo zákona nemajú povolané, a tak jediný spôsobom sú výpovede. Podľa nej lekári bojujú za budúcnosť lepšieho zdravotníctva.

V závere dodala, že lekári nie sú nenaźraní vydierači. "Lekári a lekárky nie sú nenažratí vydierači. Sú to ľudia, ktorí dennodenne pracujú v pokazenom systéme a využívajú jedinú efektívnu páku, ktorú majú k dispozícii na dosiahnutie zmeny. Seba. Ja im držím palce a želám im pevnú vôľu."