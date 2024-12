PRIESKUM Víťazom volieb by sa stalo PS, pred Smerom má náskok! Boj o vstup do parlamentu by bol tesný

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Ak by sa parlamentné voľby konali v decembri, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 24,8 percenta hlasov. Druhý by skončil Smer-SSD, ktorý by volilo 19,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostali ešte štyri strany a to Hlas-SD, Republika, Slovensko a KDH. K urnám by išlo 59,2% oprávnených voličov.

Ako poukázala agentúra NMS Market Research Slovakia, ktorá prieskum zrealizovala, trom najsilnejším stranám – PS, Smer-SD, Hlas-SD sa v porovnaní s novembrom podarilo udržať si podporu od svojich voličov. „Volebný potenciál Progresívneho Slovenska je na úrovni 28,9%. Progresívci ho dokážu napĺňať na 85%. Ďalších voličov by mohlo hnutie čerpať ešte od Demokratov, od iných strán nateraz väčšinu svojich potenciálnych voličov už získalo," vysvetľuje analytik NMS Mikuláš Hanes.

(Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Smer-SD má aktuálny volebný potenciál na úrovni 22,3%, voličov by mohol získať od strán Hlas-SD a Republika, u ktorých sa nachádza väčšina jeho potenciálnych voličov, ktorí ho zvažujú ako svoju druhú voľbu. „Volebný potenciál Hlasu-SD dosahuje necelých 16%, strana ho však momentálne dokáže naplniť len na 2/3. Až 11% jej potenciálnych voličov v súčasnosti preferuje voľbu Smeru-SD, relevantné je pre Hlas súperiť aj o hlasy Republiky, PS, hnutia SLOVENSKO, KDH a SNS. V týchto všetkých stranách sa nachádza dostatok voličov zvažujúcich voľbu Hlasu, aby sa strana dostala ku svojim volebným ziskom z minulej jesene,“ skonštatoval analytik. Volebný potenciál udáva maximálny % zisk danej politickej strany a okrem rozhodnutých voličov zahrnuje aj tých, ktorí danú stranu zvažujú.

V parlamente by najviac mandátov získalo PS, ktoré by obsadilo 49 kresiel. Smer by mal 37 mandátov a Hlas-SD 21. Štvrtá republika by dostala 19 kresiel, hnutie SLOVENSKO 13 a KDH by malo 11 poslancov.

(Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Tvrdý boj o vstup do parlamentu

Na nižších pozíciách môžeme sledovať dynamickejšie zmeny. „Na štvrtom mieste by sa podľa decembrového volebného modelu umiestnilo hnutie Republika s podporou 9,5%, čo je medzimesačný nárast o 0,8 p.b. a od októbra dokonca posun o 2,1 p.b. Ak by sa konali parlamentné voľby v decembri 2024, Republika by dokázala zdvojnásobiť svoj volebný zisk z jesene 2023,“ uviedol analytik.

Zvyšné strany by zviedli ťažký boj na hranici 5%. Najlepšiu východiskovú pozíciu má z nich hnutie SLOVENSKO, ktoré by získalo podporu 6,5%. Spolu s ním by sa dostalo do parlamentu aj KDH so ziskom 5,5%. Nasleduje Sloboda a solidarita, ktorá by získala 4,8% a Demokrati s 3,9%. Obe strany si oproti novembru mierne pohoršili. Avšak analytik upozorňuje, že vrchný interval spoľahlivosti týchto dvoch strán sa nachádza nad 5% a preto nemôžeme jednoznačne povedať, že by sa do parlamentu nedostali. S reálnou šancou na boj o účasť v parlamente nasledujú hnutia Sme rodina s 3,4% a Maďarská aliancia s 3,2%. Podporu tesne pod 3 % získali SNS a Za ľudí.

Zber dát prebiehal online cez Slovenský národný panel. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku nad 18+ rokov. Dáta boli zbierané v čase od 04. 12. – 09.12. 2024. Prieskumu sa zúčastnilo 1 000 respondentov.