Nový PRIESKUM na konci roka: Tesný súboj a viaceré prekvapenia! NEČAKANÉ, kto je na treťom mieste

Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO, ktorý bol realizovaný v dňoch od 10. do 16. decembra na vzorke tisíc respondentov. Ten priniesol viaceré zaujímavé pohyby v preferenciách politických strán.

Treťou najsilnejšou stranou sa stáva mimoparlamentné hnutie Republika (12,7 %). Hlas-SD sa zastabilizoval tesne nad 10 % (10,6 %) a trend najvýraznejšieho nárastu za posledné týždne zaznamenalo hnutie Slovensko (7,2 %). Do parlamentu by sa dostalo KDH (6,5 %) aj mimoparlamentná strana Demokrati (5,2%). Naopak parlamentná SaS (4,8 %) tentoraz 5 % hranicu na vstup do parlamentu neprekonala a aj vládna SNS (3,2 %) sa už trvalo drží pod ňou.

skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

“Zaujímavé je, že predstavené konsolidačné opatrenia, ani prejavy krízy vo vládnej koalícii tejto vláde zatiaľ takmer vôbec neuškodili,” doplnil Klus. “Uvidíme čo prinesie začiatok roka a najmä február, kedy sa opäť zídu poslanci parlamentu a prvé dopady opatrení naplno pocítia občania,” uzavrel.