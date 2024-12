Legendárnym Gorilám odzvonilo: VIDEO ZSSK nasadzuje nový kaliber! Sľubuje to, po čom všetci túžia

Rušne prezývané aj Gorily nahradia nové rušne Siemens Vectron (Zdroj: TASR - Dano Veselský, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predstavila v piatok nové rušne Siemens Vectron, do konca roka ich bude prevádzkovať päť. Nahradia tak rušne typu 350, ktoré sú prezývané aj Gorily. Do konca roka 2026 postupne spoločnosť nasadí do prevádzky 15 rušňov Vectron. Na tlačovej konferencii o tom informovali generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa spolu s členmi predstavenstva ZSSK. Po ich zavedení sľubujú to, po čom všetci cestujúci túžia - vlaky budú chodiť načas alebo len s minimálnym meškaním.