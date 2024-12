Bič na lekárov nebude fungovať, tvrdí Visolajský: REAKCIE politikov na Šaškove riešenie krízy! Dosť bolo vydierania

Šéf odborov aj politici reagujú na návrh ministra Kamila Šaška (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško, Vlado Anjel, TASR - Martin Baumann)

Vyhlásenie z Úradu vlády SR po mimoriadnom rokovaní ku kritickej situácii v zdravotníctve (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Predkladatelia vysvetlili, že návrh má predísť ohrozeniu ústavného práva na ochranu zdravia a práva občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. "Legitímnymi cieľmi predkladaného návrhu zákona sú zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov SR, ochrany zdravotníckeho systému a predchádzanie zásahom do iných práv a slobôd osôb," zdôraznil minister. Vysvetlil ďalej, že štát nateraz nedisponuje dostatočne širokými a vhodnými možnosťami smerujúcimi k dosiahnutiu týchto cieľov, keďže neexistuje iný, rovnako účinný prostriedok, ktorý by menej zasahoval do základných práv a slobôd a zároveň viedol k dosiahnutiu všetkých legitímnych cieľov.

Bič na lekárov nebude fungovať, reaguje šéf odborov

Vláda dnešným rozhodnutím priznala, že nie je schopná ani ochotná riešiť problémy nášho zdravotníctva, ktorým čelia naši pacienti dennodenne. V reakcii na schválený návrh to uviedol šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. "Miesto riešenia problémov nášho zdravotníctva, vláda nariadila nútené práce tým, ktorí tieto riešenia pre naše zdravotníctvo od vlády žiadajú. Minister Šaško nám v rokovaní nedal ešte ani termín ďalšieho rokovania, ale vláda už vyhlásila nútené práce," reaguje Visolajský na sociálnej sieti.

Peter Visolajský (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Dnešné výpovede lekárov podľa jeho slov nie sú o nových požiadavkách, ani o navýšení platov. "Tieto výpovede vznikli, lebo vláda Roberta Fica jednostranne a bez dialógu porušila dohody," tvrdí šéf odborov s tým, že vláda problémy ešte prehĺbila. Odkazuje vláde, že všetci lekári stiahnu výpovede a stačí na to iba jedno, aby začala vláda dodržiavať dohody, ktoré porušila. "Upozorňujeme, bič na lekárov nebude fungovať," tvrdí s tým, že vláda by nemala robiť hanbu Slovensku v zahraničí, lebo nútené práce bola zrušené a k medzinárodnému Dohovoru o zrušení nútených prác sa aj Slovenská republika zaviazala.

Aj Progresívne Slovensko Šaškov návrh kritizuje

Namiesto dohody s lekármi dnes vláda zvolila represiu. Premiér mal v prvom rade so zdravotníkmi už dávno rokovať, no riešil všetko iné a tváril sa, že zdravie ľudí nie je premiérska téma, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. "Teraz sa vyhráža trestami tým, ktorí v často nedôstojných podmienkach a s obrovským nasadením zachraňujú zdravie nás všetkých. Takýto prístup jednoznačne odmietame,” uviedol Šimečka. Robert Fico sa s lekármi ani nestretol, upozornil podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák.

Oskar Dvořák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

“Ak by to vláda s rokovaniami myslela vážne, k takémuto zastrašovaniu by nepristúpila. Majú ešte niekoľko týždňov na to, aby našli dohodu. No zjavne chcú mať pokoj. Premiér Fico je unavený, nechce sa mu vládnuť. Takto narýchlo schválené represívne riešenie iba zvyšuje chaos, prilieva olej do ohňa a zhoršuje možnosti v ďalších rokovaniach. Už beztak poddimenzovaný sektor ešte viac destabilizujú. Doslova tým zdravotníkov vyháňajú do zahraničia,” vyhlásil Dvořák s tým, že ak aj k mimoriadnej situácii pristúpia, nebude tu navždy, a zdravotníci po takomto prístupe štátu zostanú akurát demotivovaní.

Poslanec poukázal na to, že vláda zo zdravotníkov robí nepriateľov a verejne ich zastrašuje namiesto toho, aby s nimi sedela za rokovacím stolom a pred kamery prišli až s finálnou dohodou. “Tento problém si však vláda spôsobila sama. Na zdravotníctve sa rozhodli šetriť, no svoje platy si zdvojnásobili, aj na tryskáče a rentu si našli peniaze. Lekárom a lekárkam Robert Fico naopak odkázal, že zdravotníctvo nie je prioritou a nie je to premiérska téma. Čo je preňho väčšou prioritou ako to, že nemocnice môžu po Novom roku skolabovať?” spýtal sa Dvořák.

Podľa Šutaja Eštoka nastal čas, aby sa ukončilo vydieranie odborárov

Minister zdravotníctva podľa šéfa Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka splnil požiadavky lekárskych odborov a tak nastal čas, aby sa ukončilo ich vydieranie. "Pán Visolajský však pri každom rokovaní prichádza s novými a novými požiadavkami a to navodzuje pocit, že mu aktuálne o žiadnu dohodu ani nejde. Vážim si rozhodnutie lekárov, ktorí začali postupne sťahovať svoje výpovede. Je to názorná ukážka toho, že týmto lekárom skutočne ide o zdravie svojich pacientov a tiež, že vidia, že minister zdravotníctva Kamil Šaško napĺňa svoje sľuby a ide mu v prvom rade o zlepšenie zdravotníctva na Slovensku," reaguje Šutaj Eštok.

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa neho si Lekárske odborové združenie (LOZ) na čele s pánom Visolajským musí uvedomiť, že nemôže donekonečna vydierať vládu a spoločnosť. Robia to opakovane. "Lekárski odborári trvajú na výpovediach kvôli približne 63 eurám. Toto je totiž tá rozdielová čiastka oproti pôvodnému navýšeniu platov," pokračuje s tým, že sa tu nerozprávame o znižovaní platov lekárov ale o tom, že im počas prechodného obdobia dvoch rokov neporastie plat o 9,7 %, ale „len“ o 6,4 percenta.

Všetkým lekárom a sestrám sa Šutaj Eštok poďakoval za ich statočnú prácu. Verí, že aj lekárski odborári si uvedomia závažnosť celej situácie a na ďalších spoločných rokovaniach budú partnermi, ktorí prejavia skutočný záujem zlepšiť naše slovenské zdravotníctvo.

Taraba označil Šaškov návrh za elegantný

Návrh, s ktorým prišla vláda na riešenie aktuálnej situácie v zdravotníctve, považuje vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) za najelegantnejšie riešenie pri rešpektovaní všetkých práv. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Riešenie, s ktorým sme prišli, je veľmi elegantné," skonštatoval Taraba. Podané výpovede lekárov podľa vicepremiéra akceptujú a je potrebné umožniť tým lekárom, ktorí nechcú pracovať a liečiť pacienta, čo najskôr opustiť zdravotný systém. Považuje to za najelegantnejšie riešenie. Majú totiž pocit, že výpovede myslia mnohí ako nátlak. Zdravotníctvo by malo podľa neho stáť na tých, ktorí chcú stáť pri pacientoch. Úlohu podľa vicepremiéra nie je nechať sa "dovydierať" jednu skupinou, ktorá má mať historicky najvyššie zvýšenie platov. Ubezpečil, že zdravotníctvo je témou. Ocenil zároveň lekárov pracujúcich v štátnych zariadeniach. Zasadiť sa chce tiež o to, aby Rázsochy stáli tam, kde by mali stáť.

Grendel označuje novelu za cynickú

Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) v diskusnej relácii uviedol, že návrh zákona je nespravodlivý, cynický a silový. Argumentuje tým, že namiesto rokovaní sa de facto zavádza teror, pripomína tiež, že kým zdravotníkom sa majú zmraziť platy, premiér a ministri si ich zvyšujú. Pripomenul tiež, že to boli práve lekári, ktorí premiérovi zachránili po atentáte život.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zúžiť debatu na túto tému len na platy nepovažuje za fér. "Výpovede sú nátlakom na štát, aby mali vyjednávaciu pozíciu," povedal Grendel s tým, že bolo dosť času na rokovanie a hľadanie kompromisu a stiahnutie výpovedí do konca roka, to by však premiér nemohol letieť do Brazílie. „Nejde tu len o peniaze, ale aj o iné dôležité časti memoranda. Nejde len o platy,“ zareagoval.

Ostrá kritika od SaS

Strana SaS ostro kritizuje vládu za prijatie novely zákona o civilnej ochrane, ktorá hrozí lekárom rokom väzenia, ak dajú výpoveď počas vyhlásenej mimoriadnej udalosti. „Ficova vláda chce posielať lekárov do basy. Toto je ich riešenie po tom, čo 13 rokov riadili zdravotníctvo a doviedli ho do stavu, kedy si ľudia nosia do nemocnice toaletný papier a skladajú sa na novorodenecké oddelenie v Košiciach. Toto je rukojemnícky zákon. Ficova vláda absolútne zlyhala a nezvládla situáciu s lekármi. Pocítia to všetci. Mimoriadna situácia ešte viac prehĺbi krízu v zdravotníctve a spôsobí oveľa väčšiu frustráciu medzi lekármi. Namiesto rokovania a riešenia problémov v zdravotníctve sa Ficova vláda vyhráža. Je absurdné, že to robí práve tá vláda, ktorá rok obhajovala zločincov, znižovala im tresty a pomáhala im dostať sa z väzenia. Dnes chce táto vláda do väzenia posielať lekárov,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

KDH vyjadrilo ostrý nesúhlas

Strana SaS deklaruje, že za takýto zákon hlasovať v parlamente nebude.doplnil poslanec NR SR za SaS Tomáš Szalay.

Ostrý nesúhlas s nedeľňajším krokom vlády týkajúci sa zdravotníkov vyjadrilo opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Hovorí, že reštrikciami a hrozbou sankcií prekročil kabinet červené čiary. "Považujeme to za zneužitie moci, nekompetentnosť vlády a jej nominantov prichádzať s koncepčnými zmenami v zdravotníctve a neschopnosť viesť konštruktívny dialóg s lekármi. Týmto vláda posúva aj v tejto sfére Slovensko k diktátorským režimom," vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poslanec KDH Peter Stachura si myslí, že vláda v nedeľu zvýšila napätie v zdravotníctve a vyženie ďalšie stovky lekárov a zdravotných sestier do cudziny. Poslanecký kolega František Majerský označil návrh vlády za ďalší klinec do rakvy slovenského zdravotníctva.