Odvolávanie Šutaja Eštoka sa zmenilo znova na frašku: Schôdzu ani neotvorili!

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslancom nestačili ani dva pokusy a snaha odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa zmenila na frašku. V sále sa totiž ani na na dvakrát nepodarilo mimoriadnu schôdzu otvoriť. Rečniť o dôvodoch, pre ktoré by mal minister skončiť v kresle, sa tak v pléne ani nezačalo.

archívne video

Ďalšie schôdze na odvolanie Šutaja Eštoka už neotvoríme, uviedol Fico (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Poslanci Národnej rady SR zatiaľ nerokovali o návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Plénum nebolo uznášaniaschopné. V rokovacej sále sa pri prvom pokuse neprezentovalo dostatok poslancov. Ako prítomných sa ich zahlásilo len 62.

O návrhu sa pokúsili opätovne rokovať o pol hodinu. Ani tento pokus však nebol úspešný. Prítomných bolo iba 67 poslancov. Ďalší pokus by mal prísť v utorok o 8.30 hod. Na tento termín bola totiž schôdza preložená. Dá sa však predpokladať, že ani tento pokus nebude úspšný.

VIDEO

Vyjadrenie poslancov zo SaS o neúspešnom otvorení schôdze o odvolávaní Šutaja Eštoka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu iniciovala opozícia. Ministra chce odvolávať okrem iného za aktuálnu situáciu v Policajnom zbore, zanedbanie problému policajnej brutality či neriešenie bombových hrozieb v školách. Hovoria tiež o šikanovaní vyšetrovateľov či šírení hoaxov.

Návrh prerokovali predtým aj na výbore

Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť prerokoval opozičný návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Poslanci na ňom neprijali žiadne uznesenie. Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) po zasadnutí výboru vyhlásil, že koalícia blokuje snahy opozície ministra odvolať. "To je proces, ktorým si musíme prejsť, až kým neprídeme do pléna," myslí si. Predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) uviedol, že výbor neschválil uznesenie. Nehlasovala zaň nadpolovičná väčšina členov výboru. Rokovanie označil za štandardné. "Neznamená to v podstate nič. Rozhodujúce je vždy plénum Národnej rady," vyhlásil.