Od SMRTI herca (†41) zo Saxany uplynulo 28 rokov: Zomrel na AIDS... Blízki ho kvôli chorobe ODVRHLI!

Postava Čendy Bujnocha vo filme Dívka na koštěti spravila zo 16-ročného Michala Hejného hviezdu. Potom si zahral ešte menšie úlohy v seriáloch Třicet případů majora Zemana a Žena za pultem, no ako 32-ročný sa rozhodol emigroval do USA. Dôvodom bol okrem iného fakt, že bol gej a vtedajšia spoločnosť v jeho domovine nebola veľmi tolerantná.

A vyzeralo to, že si žije skutočný americký sen - absolvoval slávnu hereckú školu Leeho Strasberga, dokonca sa osobne stretol s hviezdnou Barbrou Streisand. Veľký svet však priniesol aj veľké problémy. Nakazil sa chorobou AIDS, čo ho doslova odizolovalo od jeho blízkych. Kvôli vážnej diagnóze sa totiž od neho doslova odstrihli.

„Michal miloval život a ľudia vtedy veľmi netušili o nebezpečenstvách, ktoré na nich čakajú. Asi preto si z krajiny za veľkou mlákou odniesol tú hroznú chorobu. Keď sa do Prahy donieslo, že Hejný dostal AIDS, nikto zo známych sa už s ním preto nechcel stretnúť a ani ja som nemala odvahu,“ priznala pre denník Blesk Simona Stašová, ktorá od kolegu dostala list, či by za ňou nemohol prísť.

„Odpovedala som slušne, že za mnou bohužiaľ nie, pretože čakám v sebe nový život. A nech sa na mna nehnevá. To bolo poslednýkrát, čo sme si napísali a za rok na to Michal v Amerike zomrel. Nech mu je zem ľahká,“ dodala Stašová. Michal Hejný zomrel 22. októbra 1996 v americkom štáte New York. Česť jeho pamiatke!

