SPOVEĎ exposlanca PS po mesiacoch od kauzy: O HIV nepovedal ani rodičom! Na politikov pripravuje žaloby

Podľa Hellebrandta nastal čas, aby prehovoril. "Pred ôsmimi mesiacmi som bol verejne a krivo obvinený z trestného činu, ktorý som nespáchal, a moja zdravotná diagnóza sa stala nástrojom politického boja. Mám HIV. Vírus, ktorý od prvého výskytu v ľudskej populácii zabil celosvetovo vyše 42 miliónov ľudí je dnes už ľahko liečiteľný, aj keď nie vyliečiteľný, a vďaka liečbe je drvivá väčšina jeho nositeľov vo vyspelých krajinách neinfekčná," napísal na sociálnej sieti. Poukázal na to, že kým legislatíva v krajinách na západ od nás reaguje na tento medicínsky pokrok, u nás je zaseknutá v osemdesiatich rokoch minulého storočia. "To sa mi stalo osudným," dodal.

Pokračuje, že Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline na neho podala trestné oznámenie s odvolaním sa na paragraf trestného zákona, ktorý v drvivej väčšine krajín EÚ už neexistuje. "Je ním trestný čin ohrozenia vírusom HIV. Nemocnica tak urobila bez toho, aby si overila moju vírusovú nálož, čo je kľúčový indikátor infekčnosti a rizika pre zdravotný personál," uviedol. Ak by tak podľa jeho slov nemocnica urobila, zistila by, že vírus v jeho tele je na takej nízkej úrovni, že nepredstavuje žiadne riziko. "Namiesto toho nemocnica v trestnom oznámení klamala, že mám vysokú vírusovú nálož, bez poskytnutia akéhokoľvek dôkazu, ktorý by to potvrdzoval," priblížil.

Pripomína, že informáciu o trestnom oznámení a o jeho diagnóze protiprávne získali politici vládnej koalície a promptne ju zneužili na útoky voči nemu a voči Progresívnemu Slovensku. "Vytvorili falošný naratív o tom, že nezodpovedný poslanec ohrozoval životy a zdravie personálu nemocnice," vyhlásil a poukázal na to, že nemocnica krivým obvinením voči nemu poskytla muníciu politikom, ktorí sa "neštítia zneužiť najcitlivejšie osobné údaje v politickom boji". Informáciu o spore s nemocnicou ako prvý zverejnil premiér Robert Fico (Smer-SD). V snahe ochrániť Progresívne Slovensko sa Hellebrandt preto vzdal mandátu poslanca NR SR.

Prezradil, že už nejaký čas má k dispozícii nezávislý posudok od znalca, ktorého vybral vyšetrovateľ. "Jednoznačne potvrdzuje, že svojim konaním som nijak neohrozil personál žilinskej nemocnice a usvedčuje nemocnicu z klamstva," povedal s tým, že aktuálne čaká na ukončenie prípadu.

Jeho rodičia sa o HIV dozvedeli až cez kauzu

"Zodpovedne sa liečim a vďaka tomu je vírus v mojom tele potlačený a neohrozuje môj imunitný systém. Nemám a nikdy som nemal ochorenie AIDS, teda syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, ako o mne tvrdil napríklad predseda vlády. To je jednoducho lož," vyhlásil v rozhovore pre Denník N.

Prezradil, že sa o tom, že je HIV pozitivíny, dozvedel ako 26 ročný pri pravidelnej návšteve kliniky sexuálneho zdravia v Londýne, kde vtedy žil. Ako dôvod, prečo neoznámil v žilinskej nemocnici, že je HIV pozitívny, uviedol, že v Anglicku, kde bol liečený, táto povinnosť nie je. Nemocnici sa ospravedlnil a chybu si priznal. V súčasnosti sa už lieči na Slovensku. Prezradil, že jeho liečba je veľmi jednoduchá - jedna pilulka denne bez nejakých obmedzení.

Únik citlivej informácie kritizuje s tým, že na jednej strane štát silou zákona vyžaduje povinnú registráciu HIV pozitívnych ľudí a zároveň nie je schopný tieto informácie ochrániť. "Neviem, či existuje citlivejší osobný údaj ako práve tento," povedal s tým, že jeho rodičia sa to dozvedeli až počas kauzy so žilinskou nemocnicou. Hellebrandt v tejto súvislosti uviedol, že pripravuje sériu civilných žalôb na politikov, ktorí sa neprimeraným spôsobom vyjadrovali k tejto kauze a snažili sa ju zneužiť, aby ho diskreditovali.