Rozčúlená Šimkovičová vypenila: Rázny odkaz pre všetkých neprajníkov: Pridala sa k nej aj Romana Tabaková

BRATISLAVA – Na Bratislavskom hrade prebieha od piatka až do 20. decembra výstava obrazov Arte Castell Bratislava. Okrem diel umelcov zo Slovenska a Švajčiarska si na nej môžete prehliadnuť aj obrazy ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS), exposlankyne Romany Tabakovej či poslankyne Jany Vaľovej (Smer-SSD). Keď sa tieto informácie dostali na verejnosť, mnoho ľudí si na umení spomínaných žien „zgustlo“ a nevyhli sa ani posmechu či poznámkam o tom, že šéfka rezortu kultúry sa inšpirovala slávnym Claudom Monetom. Šimkovičová však poslala neprajníkom štipľavý odkaz, v ktorom uviedla, ako to s jej vzťahom k maľovaniu naozaj je.

Ministerka kultúry sa poriadne rozohnila. „Ani si už nepamätám, kedy som otvorila nejaký článok alebo rozhovor z prostredia kultúry, v ktorom by nebolo priam zúfalé volanie po slobode v kultúre a v umení. Takej, úplne bez hraníc, pre všetkých. Veď napokon nebyť mňa, kultúra dýcha úplne slobodne a nemá žiadne hranice. To je známa vec,“ napísala. „A teraz si otvorte sociálne siete a pozrite sa, čo spôsobí avízo o výstave na Bratislavskom hrade, kde budú vystavovať svoje diela tvorcovia nielen zo Slovenska ale aj zo Švajčiarska. No a tu tá sloboda, po ktorej tak liberáli a progresívci na tribúnach volajú, zrazu končí. Medzi umelcami, ktorí budú vystavovať sú totiž aj Šimkovičová, Tabaková a Vaľová. A to sa už tým všetolerantným ľuďom zrazu až tak nehodí. Tak opäť zosmiešňujú, útočia a popierajú všetko to, za čo sa na tých námestiach tak bijú. Ich volanie je volaním po slobode v umení, v kultúre...ale pre vyvolených. Spomínané trio slobodne tvoriť nemôže. A už vôbec niekde svoje diela aj vystavovať,“ rozčuľuje sa Šimkovičová.

Vysvetlila, že maľovaniu sa venuje roky. „Je to pre mňa relax, ktorým si dobíjam energiu a spôsob, akým dokážem zabudnúť na bežné starosti. Príde mi však až úsmevné, že ako ministerka kultúry musím najnovšie obhajovať, vysvetľovať, ba priam čeliť posmechu za to, že mám vzťah k umeniu a že práve to ma napĺňa… Ak si dobre spomínam, ešte pred rokom som dostávala otázky, či som vôbec niekedy bola v divadle,“ uviedla.

„Takže, keď to zhrniem, všetci ste na Bratislavskom hrade vítaní. Budem rada, ak si až do 20. decembra nájdete čas na výstavu Arte Castell Bratislava. A keďže my na ministerstve kultúry to so slobodou v umení myslíme vážne, prevzala som nad ňou záštitu. Peniaze sme na ňu nedali, to sa nebojte. Ide len o formálny akt. Ale teda určite už len kvôli „The colour blue and the magic“ sa oplatí prísť. To už ale vlastne viete,“ dodala.

Pridala sa k nej aj exposlankyňa Romana Tabaková, ktorá tiež vystavuje na Bratislavskom hrade svoj obraz. Tá napísala komentár o tom, že ak by namaľovali dúhu, alebo bozkávajúcich sa mužov, boli by za hrdinky. Za svoju poznámku však schytala od časti diskutujúcich kritiku.

