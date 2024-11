Incident v parlamente! Tabaková sa podľa Plavákovej vkradla do šatne a vzala dúhovú vlajku: Okamžitá REAKCIA

Lucia Plaváková a Romana Tabaková sa pochytili (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - To, že je náš parlament plný bizarností, ani netreba hovoriť a ani tento týždeň nebol výnimkou. Tentoraz sa stal dejiskom nezvyčajného incidentu medzi poslankyňou Luciou Plavákovou obvinila Romanu Tabakovú, ktorá pôsobí na Ministerstve cestovného ruchu a športu, z neoprávneného vstupu do šatne a krádeže dúhovej vlajky. Tabaková tieto obvinenia odmietla.

Tento týždeň zverejnila na sociálnej sieti Plaváková video, v ktorom uviedla, že Tabaková bola v poslaneckej šatni, kde podľa jej slov nemala čo robiť. "Môj deň sa začal nezvyčajne, keďže som v poslaneckej šatni stretla Romanu Tabakovú. Tá tu, samozrejme, nemá čo robiť, je určená pre poslankyne. A tak sa oddnes šatna zamyká," povedala Plaváková vo videu zverejnenom v utorok na Instragrame.

Reakcia od Tabakovej na seba nenechala dlho čakať. "Očividne je pani Plávaková heterofóbka. V ženských šatniach sa väčšinou prezliekajú ženy. Na mňa sa pozerala, kým sa prezlečiem, čo na jednej strane chápem, lebo to moje krásne telo sa páči nielen mužom. Bola to veľmi zvláštna situácia," podotkla vo videu Romana Tabak. "Tuším, že im zmizla dúhová vlajka z tej šatne," poznamenala tajomným úškrnom.

Dúhová vlajka rozprúdila ďalší spor cez sociálne siete

Tým sa to však neskončilo. Posledná poznámka Tabakovej o dúhovej vlajke nenechala Plavákovú chladnou a nepriamo ju obvinila z krádeže. "Romana Tabaková sa nielenže neoprávnene vkradla do poslaneckej šatne, ale následne sa pochválila, že z našej šatne ´zmizla dúhová vlajka´. Pri siedmom prikázaní ´Nepokradneš´ asi na náboženstve chýbala. Čo všetko v parlamente zažijem, na to ozaj moja predstavivosť nestačí," napísala na sociálnej sieti.

Tabaková obvinenia z krádeže odmietla. "To, že som si všimla, že tam už nie je dúhová vlajka, neznamená, že som ju zobrala. A čo by som s ňou robila? Kľudne si s ňou vytapetujte celú šatňu, kde sa prezliekajú aj policajtky, zamestnankyne atď. Asi mi závidí vek, úspechy alebo sa zaľúbila," zareagovala Tabaková na Facebooku.

