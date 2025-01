VYJADRENIE influencera, ktorý sa vkradol do škôl: O TOTO mu išlo! Bezpečnostný analytik dvíha varovný prst

(Zdroj: Repro foto Instagram/michelalmarri)

PIEŠŤANY - Influencer prestrelil. Na sociálnej sieti zverejnil video, ako sa vkradol do základnej školy v Piešťanoch bez toho, aby si to niekto všimol a naobedoval sa v školskej jedálni. Michel Almarri (25) sa po tom, čo jeho zábery vzbudili búrku verejnosti, vyjadril pre médiá. Podľa jeho slov si šiel len zaspomínať na školské časy. Bezpečnostný analytik však dvíha varovný prst a hovorí, že to mohlo mať pre mladíka aj dramatický koniec.

Almarri natočil video, v ktorom ukazuje, ako sa mu podarilo vkradnúť do základnej školy v Piešťanoch a to bez toho, aby si to niekto všimol. Do školy sa najskôr chcel dostať cez hlavný vchod, no ten bol zamknutý a učiteľka ho nevpustila. Nakoniec sa do budovy dostal cez zadný vchod, od jedného zo študentov získal čip a naobedoval sa v školskej jedálni. Okrem toho sa vkradol aj do inej základnej školy, kde nemusel prekonať žiadnu prekážku a bez problémov sa naobedoval.

Jeho video vyvolalo medzi rodičmi a samotnou verejnosťou búrlivé reakcie, ktoré hovoria o návode, ako sa nepozorovane dostať do škôl medzi deti. "Že sa dospelý človek vie dostať nepozorovane do školy medzi malé deti, je dosť zlé," zareagovala jedna v komentároch pod videom. "Ako rodiča by ma to dosť znepokojilo, že niekto dáva návod na to, ako sa tam dostať," uviedol ďalší. Iný však uviedol, že len poukázal na slabú bezpečnosť škôl a že deti nie sú v bezpečí.

(Zdroj: Instagram/michelalmarri)

Vyjadrenie influencera

Podľa slov mladého influencera nemal v úmysle nič zlé. "Keby som bol zastavený, tak ja idem naspäť. Ja netočím video cez nejaké hranice, to bolo fakt čisto o tom dať si ten nostalgický obed zo školy. Dal som si ho, najedol som sa a odišiel som. Nevedel som, že to spôsobí takéto haló," povedal Almarri pre TV Markízu.

"Bohužiaľ sa tam poukázalo na bezpečnosť týchto škôl... alebo bohu vďaka," uviedol s tým, že si uvedomuje, že nie je kompetentný na to, aby kontroloval bezpečnosť škôl a ani tam nešiel s týmto zámerom.

Bezpečnostný analytik dvíha varovný prst

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik však upozorňuje na riziká, ktoré 25-ročnému mužovi jeho konaním hrozili. "Mohol prísť k zraneniu, mohlo mu byť ublížené, preto, lebo niekto, kto sa v tej budove nachádza, by ho považoval za útočníka alebo osobu, ktorá do týchto priestorov nepatrí," vysvetlil. Zároveň poukázal na to, že ako influencer má vplyv na mládež, ktorá ma tendenciu podobné veci opakovať. "Veľmi by som to neodporúčal, nie je to dobrý nápad," dodal.

Podľa informácií TV Markíza plánuje do konca januára zriaďovateľ, teda mesto Piešťany, rozhodnúť, ako zabezpečí priestory dotknutých škôl tak, aby sa podobná situácia nezopakovala.