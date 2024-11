Dobrá správa pre vodičov: Diaľnica D1 na výjazde z Bratislavy je opäť prejazdná, tiež aj železničné priecestie

Obmedzenie na D1 (Zdroj: NDS a.s.)

"Odteraz tá tepna smerom od Jaroviec, teda z Rakúska na D1, už bude prejazdná, to znamená, že vodiči môžu použiť južný obchvat Bratislavy s napojením na D1, čo verím tomu, že od dnešného dňa už odťaží výrazne výjazd z Bratislavy," uviedol Ráž. Macháček pripomenul, že práce na spojazdnení vetvy z Jaroviec dokončili skôr, ako pôvodne plánovali. Dodal, že budúci víkend (29. 11. - 1. 12.) opäť uzatvoria diaľnicu D1 a to z dôvodu prác na pripojení druhej vetvy, teda v smere z Trnavy na Raču.

archívne video

Po starej Seneckej ceste sa pre uzáveru diaľnice D1 tvoria kolóny (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

NDS predbežne plánuje D1 v smere do Bratislavy od Trnavy postupne uzatvárať v piatok 29. novembra od 20.00 h. Plné uzatvorenie by malo nastať o 22.00 h. "Budeme viesť diskusiu o tom, či nebude lepšie v piatok zatvoriť príjazd do Bratislavy v skorších hodinách a potom ho mať možnosť v nedeľu skôr otvoriť," doplnil Macháček.

Napojenie vetiev si vyžiadalo dočasné uzatvorenie diaľnice od Zlatých pieskov po križovatku Senec, niektoré práce totiž nebolo možné vykonávať pri zachovaní premávky. Vybudovanie križovatky D1/D4 a rozšírenie D1 pri Bratislave patrí medzi najvýznamnejšie investície do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Súčasný stav diaľnice už technicky ani kapacitne nevyhovoval nárokom množstva motoristov, ktorí denne úsekom prechádzajú. Prepojenie obchvatu a D1 odbremení Bratislavu od tranzitnej dopravy.

Železničné priecestie v bratislavských Vajnoroch je opäť prejazdné

Železničné priecestie v bratislavských Vajnoroch na trati Bratislava - Senec - Galanta je opäť plne prejazdné. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Železničné priecestie bolo neprejazdné od štvrtka (21. 11.) z dôvodu poškodenia trolejového vedenia v bratislavskej mestskej časti Vajnory.