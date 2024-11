Analytik prepočítal možné dopady zmien v druhom pilieri: Ľudia by prišli o desaťtisíce eur! Minister ich upokojuje

Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom sa blýska na lepšie časy. (Zdroj: Topky, Getty Images)

BRATISLAVA – Čo by znamenali zásahy do druhého piliera v praxi? V súvislosti s ďalšou konsolidáciou sa objavili špekulácie, že by jej súčasťou mohlo byť aj zníženie príspevku do druhé piliera. Minister práce Erik Tomáš to však striktne odmieta. Ak by k tomu však naozaj došlo, na súčasných sporiteľov by to malo obrovské dopady a v budúcnosti by ich to pripravilo o značnú sumu.

Na dôchodok ide v súčasnosti dokopy 18 percent z vymeriavacieho základu sporiteľa. Pôvodne do druhého piliera z toho smerovala rovná polovica – 9 percent. V priebehu rokov však došlo k niekoľkým úpravám tohto čísla. Tá posledná nastala od januára tohto roka, keď došlo k zníženiu z 5,5 percenta na 4 percentá. Keďže vláda musí konsolidovať verejné financie a po prvom balíčku má prísť v budúcom roku aj druhý, špekuluje sa o tom, kde by mohol financmajster Ladislav Kamenický (Smer-SSD) zobrať peniaze. Ako jedna z možností sa ponúka práve druhý pilier. Podporili to aj nedávne informácie o tom, že ministerstvo práce analyzuje celý dôchodkový systém vrátane starobného dôchodkového sporenia. Potvrdil to samotný rezort.

Zobraziť galériu (3) Prehľad sadzieb príspevkov do II. piliera z vymeriavacieho základu podľa jednotlivých období. (Zdroj: Sociálna poisťovňa)

Minister práce Erik Tomáš však po medializovaní informácií uviedol, že nechystajú žiadne zmeny v druhom pilieri a ani nedostal požiadavku z ministerstva financií v súvislosti s konsolidačným úsilím pre rok 2026, týkajúce sa druhého piliera. Strana Hlas-SD má podľa neho zásadný problém so znižovaním odvodov do druhého piliera. Úvahy o možných zmenách podľa ministra vznikli na základe recyklovanej odpovede rezortu najmä zo začiatku volebného obdobia, ktorá vychádzala z programového vyhlásenia vlády.

Ako by zmena zasiahla naše úspory?

Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál sa však pozrel na to, čo by pre ľudí v praxi znamenalo, ak by nakoniec predsa len došlo k zásahom do druhého piliera, konkrétne z k níženiu odvodov zo súčasných 4 percent na 3 percentá. Zníženie príspevkov na 3 percentá považuje za jedno z možných opatrení s dopadom na bežných ľudí, ku ktorému by súčasná vláda mohla pristúpiť. „Aby ste mali lepšiu predstavu, čo bude znamenať zníženie príspevkov na 3 %, najmä pre mladých ľudí, ktorí si teraz začínajú sporiť na dôchodok, pozrite si pripojenú tabuľku,“ uviedol na sociálnej sieti.

(Zdroj: Jozef Mihál, www.relia.sk)

„Napríklad, sporiteľ, ktorý bude 40 rokov platiť odvody a bude mať mzdu na úrovni skromných 1000 eur v hrubom mesačne, bude mať pri odchode do dôchodku nasporených o 40 000 eur menej...A sporiteľ s hrubou mzdou 2000 eur mesačne, si nasporí o 80 000 menej,“ prepočítal.

„Zopakujem, že pri výpočtoch som uvažoval s ročným zhodnotením (nad úroveň inflácie) o 5 %, čo je úplne reálne a skôr podhodnotené (pozrite si vaše výpisy z druhého piliera) - a uvažoval som so správcovským poplatkom na úrovni dnešných 0,4 % ... ten by mimochodom pokojne mohol byť znížený ešte o polovicu, vypočítajte si 0,4 % z balíka 16 mld. eur (toľko majú za správu fondov DSS-ky dnes). Výpočty boli robené pomocou investičnej kalkulačky na stránke financnykompas,“ doplnil.

Zníženie nie je jediná možnosť

Zníženie výšky príspevkov do druhého piliera však nie je jediný zásah, ktorý môže vláda vykonať. Ponúkajú sa aj iné možnosti. Jednou z nich je otvorenie druhého piliera, čo by dalo sporiteľom možnosť vystúpiť z neho. Ďalším riešením je tiež to, že by bol vstup do druhého piliera čisto na dobrovoľnej báze. Aktuálne je totiž povinný pre všetkých ľudí pod 40 rokov.