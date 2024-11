Vážna nehoda na R1 pri Beladiciach: Vodič preletel nad zvodidlá! Na mieste zasahoval vrtuľník

(Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj)

Vozidlo prešlo na pravú stranu vozovky, nabehlo na zvodidlá, ktoré preletelo, a po páde zostalo stať na svahu v protismere, priamo pod dopravnou tabuľou. Auto bolo po náraze totálne zničené, pričom vodiča musela so zraneniami transportovať do nemocnice letecká záchranná služba.

„Vodič bol so zraneniami letecky transportovaný do nemocnice. Z dôvodu pristátia vrtuľníka bola rýchlostná cesta uzatvorená a následne bola doprava vedená v jednom jazdnom pruhu,“ informovala polícia. To, či alkohol zohrával rolu pri dopravnej nehode, bude zisťované až na základe odberu biologického materiálu. „Okolnosti, miera zavinenie a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície,“ doplnila polícia. Tá zaroveň vyzvala vodičov, aby jazdili zodpovedne.

