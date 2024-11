Taraba hovorí o historickom úspechu: Ohlásil dohodu s OSN o zriadení regionálneho centra na Slovensku

Minister životného prostredia Tomáš Taraba ohlásil dohodu so zástupkyňou generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Anacláudiou Rossbach (Zdroj: Facebook/Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS)

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba v stredu ohlásil so zástupkyňou generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) a výkonnou riaditeľkou programu OSN pre ľudské sídla Anacláudiou Rossbach dohodu, ktorá hovorí o zriadení regionálneho centra na Slovensku pre oblasť udržateľného rozvoja miest. Taraba to označil za historický úspech. Informuje o tom rezort na svojom webe.

"Som rád, že som dané rozhodnutie mohol ohlásiť spolu so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN a výkonnou riaditeľkou UN Habitat pani Rossbach. Rozhodnutie je odrazom dobrého mena, ktoré Slovensko v otázke agendy životného prostredia na medzinárodnej scéne pod mojím vedením získalo. Sme vnímaní ako štát, ktorý ma obrovský potenciál pre zdieľanie naších skúsenosti v oblasti vodného manažmentu, budovania infraštruktúry a udržateľného rozvoja miest, ako aj je to prejav dôvery, že zvládneme koordináciu politiky, ktorá sa týcha 57 percent ľudskej populácie, ktorá žijé v mestách," napísal na sociálnej sieti minister Taraba.

Rozvoj kvality života v mestách patrí podľa jeho slov medzi hlavné výzvy modernej doby, pretože koncentrácia ľudí v mestách bude len rásť. "Aj Slovensko čelí potrebe budovania udržateľných mestských aglomerácií, s dobrým infraštruktúrnym napojením a vysokou kvalitou života. Som rád, že Slovensko dnes tento koncept bude môcť definovať aj na svetovej úrovni,“ dodal Taraba.

Chce, aby aj ďalší využili potenciál, ktorý sa im otvára

Podľa ministra tým, že Slovensko získa regionálne centrum OSN, sa dostane vo veľmi dôležitej agende na svetovú mapu štátov. Dodáva, že urobí všetko pre to, aby sa do programov OSN po dnešnom rozhodnutí zapojili aj slovenské univerzity, vedci, podnikatelia a využili potenciál, ktorý sa im otvára. Považuje to za veľkú príležitosť pre pozitívne zviditeľňovanie sa Slovenska.

Počas jeho pracovnej cesty zároveň rokoval s ministrami hospodárstva a životného prostredia Azerbajdžanu o otázke spolupráce pri budovaní veľkých vodárenských projektov v Azerbajdžane, kde podľa jeho slov vie Slovensko poskytnúť skúsenosti, odborníkov a aj kapacity na budovanie tejto infraštruktúry. "Dohodli sme sa na veľmi konkrétnych krokoch, ktoré zrealizujeme v blízkej budúcnosti," avizuje Taraba. Financovanie projektu bude spolufinancované aj z rozpočtových zdrojov Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.