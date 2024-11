PS žiada Tomáša Tarabu, aby na výbore vysvetlil zámer opäť povoliť lov vlkov

Tamara Stohlová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) by mal na zasadnutí parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vysvetľovať zámer opätovne povoliť lov vlkov. Vyzýva ho na to opozičné PS, ktoré navrhlo zvolanie mimoriadneho výboru.

"Záujmom zrušiť celoročnú ochranu vlka a umožniť jeho lov pokračuje vo svojom ťažení proti našej prírode," opísala konanie Tarabu podpredsedníčka výboru Tamara Stohlová (PS). Pripomenula, že za ochranu vlka sa postavili tisíce ľudí pri podpore hromadnej pripomienky. Neexistuje podľa nej vedecký dôkaz o tom, že by celoplošný odstrel viedol k znižovaniu škôd. "Naopak, čo celkom jasne funguje, sú preventívne opatrenia, najmä špeciálne vycvičené pastierske psy," skonštatovala Stohlová. Ministra sa chce pýtať na aktivity vlády v rámci podpory ovčiarstva a prevencie.

Vlk je jedným zo symbolov našej prírody

PS pripomenulo, že vlk je jedným zo symbolov našej prírody a plní v nej dôležitú úlohu, pretože reguluje počty premnožených druhov kopytníkov. "Ešte minulý rok minister Taraba lov vlka nepovolil s tým, že treba radšej riešiť situáciu s premnoženou raticovou zverou. Odvtedy sa nič zásadne nezmenilo, teda okrem ministrovho postoja," skonštatoval podpredseda europarlamentu Martin Hojsík (PS). Zásahy do svoriek odstrelom narúšajú podľa hnutia ich fungovanie a podnecujú útoky na hospodárske zvieratá. "V rokoch, keď bol lov vlka na Slovensku povolený, škody na zvieratách rástli," doplnil europoslanec za PS Michal Wiezik.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo na pripomienkovanie návrh vyhlášky, ktorou sa má vlk dravý preradiť zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov. Opätovne by sa tiež podľa pravidiel spred roka 2021 obnovila možnosť jeho lovu. Envirorezort zdôvodnil návrh tým, že chce zaviesť tzv. racionálny manažment populácie vlka dravého. Jeho zvýšené počty a výskyt v stále nových územiach spolu so stratou plachosti spôsobuje podľa MŽP rastúce škody na hospodárskych zvieratách. Opatrenie vysvetľujú aj obavou z možnej hybridizácie so psami a rizikom trvalého poškodenia genofondu vlka dravého.