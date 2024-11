Obstarávanie systémov protivzdušnej obrany by malo byť uzavreté v decembri, uviedol Kaliňák

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Obstarávanie systémov protivzdušnej obrany (PVO) by malo byť uzavreté do konca prvého decembrového týždňa. Po rokovaní vlády to na tlačovej konferencii v stredu vyhlásil minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Zmluva na PVO je podľa neho už podpísaná, no dokončujú sa technické detaily obchodu.

"Napríklad jednotlivé stanovištia, každá batéria, majú svoje riadiace centrum a má svoju energetickú pohonnú jednotku. Podľa zmluvy je dohodnuté, že toto chceme, aby sa vyrábalo na Slovensku. Druhá strana tvrdí, že to vie vyrobiť lacnejšie, keď to nevyrobí na Slovensku. To potom znamená, že okej, môže sa to prejaviť na cene, ale potom inú časť výroby musíme dostať na Slovensko, aby zostali zachované percentá slovenskej produkcie," vysvetlil Kaliňák.

Slovensko nakúpi od Izraela šesť mobilných systémov protivzdušnej obrany. Predpokladaná cena je vyše 554 miliónov eur. Medzivládnu dohodu s izraelskou stranou malo Ministerstvo obrany SR podpísať do konca októbra. Prvý systém by podľa Kaliňákových odhadov z minulosti mohol na Slovensko prísť do konca budúceho roka.