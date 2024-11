Telové kamery na pilotnú prevádzku boli rezortu poskytnuté bezodplatne

Mestskí policajti predstavili nové telové kamery (Zdroj: Topky/Maarty)

BRATISLAVA - Telové kamery pre policajtov na pilotnú prevádzku poskytla spoločnosť Axon Public Safety Germany SE Ministerstvu vnútra (MV) SR bezodplatne. Uviedol to hovorca rezortu Matej Neumann.

"Zámerom pilotnej prevádzky je otestovať funkcie kamier a spôsob ich používania - napríklad ich spúšťanie ručné, diaľkové alebo automatické, uchytenie, polohu a podobne. Skúsenosti z pilotného testovania budú následne využité v celoslovenskom projekte," vyhlásil Neumann. Dodal, že rezort dostal 16 kusov kamier typu Axon Body 4 spolu s príslušenstvom.

Mestská polícia v Bratislave od marca používa telové kamery, zatiaľ ich má 28 (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Ďalšia fáza projektu bude podľa hovorcu ministerstva spustená po ukončení a vyhodnotení pilotnej fázy. Rezort očakáva spustenie verejného obstarávania na kamery na budúci rok.

Prezident Policajného zboru Ľubomír Solák v pondelok (18. 11.) na tlačovej konferencii avizoval, že zbor plánuje od 1. decembra zaviesť pilotný projekt telových kamier v Bratislave a Košiciach. Do Bratislavy by malo prísť šesť kusov a do Košíc 10 kusov kamier.

Ľudskoprávna odborná verejnosť žiada od politikov plošné nasadenie kamier roky. Opatrenie prišlo po medializovanom incidente v Košiciach, kde mal policajt počas služby 5. novembra spôsobiť zaistenému mužovi zranenia, ktorým na druhý deň v nemocnici podľahol.