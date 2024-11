Brusel prichádza s novinkou: Chystajú zákaz fajčenia na terasách reštaurácií či barov! Poznáme detaily

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa nových smerníc by sa vonkajšie alebo polovonkajšie priestory, definované ako čiastočne kryté či uzavreté priestory, ako sú strechy, balkóny, verandy a terasy napríklad reštaurácií, barov a kaviarní, mali stať nefajčiarskymi zónami. Medzi tieto oblasti patria aj vonkajšie rekreačné priestory, v ktorých sa deti združujú, ako sú verejné ihriská, zábavné parky, zoo a kúpaliská, alebo vonkajšie priestory spojené so zdravotníckymi a vzdelávacími priestormi či verejné budovy, servisné zariadenia a tiež zastávky pre dopravné prostriedky a nástupištia staníc.

Komisia odporúča, aby členské štáty rozšírili opatrenia nefajčiarskeho prostredia aj na novovznikajúce výrobky, ako sú zahrievané tabakové výrobky a elektronické cigarety, ktoré sa čoraz viac dostávajú k veľmi mladým používateľom.

Nemá ísť o zákon ale skôr o odporúčanie

Ako pre STVR priblížila členka prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Lucia Arbetová, toto odporúčanie Európskej únie sa vydáva hlavne preto, aby sa tam zaradili aj tzv. vapovacie cigarety, pretože predtým sme sa bavili iba o tabakových výrobkoch. Dodala, že veľká väčšina prevádzok na Slovensku je nefajčiarskych. „Jediná zmena, ktorá by nastala, by sa týkala terás,“ vysvetlila.

Politika v oblasti zdravia patrí do právomoci členských štátov, aj preto ich eurokomisia vyzýva, aby tieto odporúčania vykonávali prostredníctvom svojich vlastných opatrení. „Odporúčali sme ministerstvám neratifikovať toto odporúčanie ako zákon, ale iba ako odporúčanie. Navrhujeme bonusovať prevádzky, ktoré k nemu pristúpia, ale sú aj prevádzky, kde si to nevieme úplne predstaviť, ako napríklad ubytovacie zariadenia,“ skonštatovala Arbetová s tým, že problém by podľa nej mali najmä hotely, ktoré nemajú priestor vyhradený pre fajčiarov. V takom prípade hrozí, že by prichádzali o zákazníkov. „Väčšina prevádzok má terasy, ktoré fungujú iba v lete. Preto si myslím, že ten problém by nebol u nich až taký citeľný,“ dodala.

EÚ chce generáciu bez tabaku

Odporúčanie EK nasleduje po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zdôraznila negatívne účinky vystavenia sa škodlivým emisiám z týchto nových výrobkov, ktoré spôsobujú závažné respiračné a kardiovaskulárne problémy.

Plán EÚ na boj proti rakovine si stanovil cieľ vytvoriť do roku 2040 "generáciu bez tabaku", kde tabak bude používať menej ako päť percent obyvateľstva. Komisia pripomenula, že tabak je hlavným rizikovým faktorom pre vznik rakoviny, pričom viac ako štvrtinu úmrtí na rakovinu v EÚ, na Islande a v Nórsku možno pripísať fajčeniu.