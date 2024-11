AKTUÁLNE Europoslanci schválili novú Komisiu Ursuly von der Leyenovej! TOTO sú kolegovia Šefčoviča

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Za jej schválenie hlasovalo 370 europoslancov, proti bolo 282 a zdržalo sa 36, potrebný bol nadpolovičný počet odovzdaných hlasov. Novú EK by teraz mala oficiálne vymenovať kvalifikovanou väčšinou Európska rada a do funkcie na roky 2024 - 2029 by mala nastúpiť od 1. decembra.

archívne video

Eurokomisia musí problémy poľnohospodárov v EÚ riešiť teraz a rýchlo, tvrdí Richard Takáč (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Medzi najväčšie ciele druhej Komisie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej patrí posilniť konkurencieschopnosť a obranu Európskej únie. V popredí ostáva aj boj proti klimatickým zmenám.

Funkciu podpredsedov EK budú zastávať: Teresa Riberová (Španielsko) – Výkonná podpredsedníčka pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu; Henna Virkkunenová (Fínsko) - Výkonná podpredsedníčka pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu; Stéphan Séjourné (Francúzsko) - Výkonný podpredseda pre prosperitu a priemyselnú stratégiu; Roxana Minzatuová (Rumunsko) - Výkonná podpredsedníčka pre ľudí, zručnosti a pripravenosť; Raffaele Fitto (Taliansko) - Výkonný podpredseda pre súdržnosť a reformy a Kaja Kallasová (Estónsko) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Zvyšných 20 eurokomisárov navrhla von der Leyenová pre nasledovnú agendu (podľa abecedného zoznamu krajín): Hadja Lahbibová (Belgicko) – Komisárka pre pripravenosť, krízové riadenie a rovnosť; Ekaterina Zacharievová (Bulharsko) – Komisárka pre startupy, výskum a inovácie; Kostas Kadis (Cyprus) – Komisár pre rybolov a oceány; Jozef Síkela (ČR) - Komisár pre medzinárodné partnerstvá a Dan Jørgensen (Dánsko) – Komisár pre energetiku a bývanie.

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Apostolos Tzitzikostas (Grécko) – Komisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch; Wopke Hoekstra (Holandsko) – Komisár pre klímu, bezuhlíkové hospodárstvo a čistý rast; Dubravka Šuicová (Chorvátsko) - Komisárka pre Stredomorie; Michael McGrath (Írsko) – Komisár pre demokraciu, spravodlivosť a právny štát a Andrius Kubilius (Litva) – Komisár pre obranu a vesmírnu agendu.

Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) - Komisár pre hospodárstvo a produktivitu, implementáciu a zjednodušenie; Christophe Hansen (Luxembursko) – Komisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo; Olivér Várhelyi (Maďarsko) – Komisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat; Glenn Micallef (Malta) – Komisár pre medzigeneračnú spravodlivosť, mládež, kultúru a šport a Piotr Serafin (Poľsko) – Komisár pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnú správu.

Maria Luísová Albuquerquová (Portugalsko) – Komisárka pre finančné služby a investície; Magnus Brunner (Rakúsko) – Komisár pre vnútorné veci a migráciu; Maroš Šefčovič (SR) - Komisár pre obchod, hospodársku bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť; Marta Kosová (Slovinsko) - Komisárka pre rozširovanie a Jessika Roswallová (Švédsko) - Komisárka pre životné prostredie, ochranu vody a obehové hospodárstvo.