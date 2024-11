Otočila vláda o 180 stupňov?! Zmeny v druhom pilieri sú vraj opäť v hre: Dotkli by sa úspor miliónov ľudí

(Zdroj: Getty Images, TASR - Martin Baumann)

BRATSISLAVA – Konsolidácia balíkom opatrení schválených pred pár týždňami nekončí. Práve naopak, mnohí analytici sa zhodujú v tom, že ide len o začiatok a treba sa pripraviť na ďalšie uťahovanie opaskov v záujme naplniť štátnu kasu. Jedným z opatrení, po ktorom by vláda mohla v budúcnosti siahnuť, je aj zásah do druhého piliera. Ten síce v posledných mesiacoch odmietala, no teraz nie je vylúčené, že k nemu nakoniec dôjde.

Na dôchodok ide v súčasnosti dokopy 18 percent z vymeriavacieho základu sporiteľa. Pôvodne do druhého piliera z toho smerovala rovná polovica – 9 percent. V priebehu rokov však došlo k niekoľkým úpravám tohto čísla. Tá posledná nastala od januára tohto roka, keď došlo k zníženiu z 5,5 percenta na 4 percentá. Vláda Roberta Fica to už v tom čase označila za konsolidačné opatrenie. Ide o peniaze, ktoré skončia v Sociálnej poisťovni namiesto toho, aby putovali na súkromné sporiace účty poistencov. Podľa odhadov by to malo štátu zabezpečiť 365 miliónov eur.

Krajina sa však nachádza v situácii, keď musí konsolidovať rôznym spôsobom. O tom, že jednou z možností, ako naplniť štátnu kasu, je aj ďalšia zmena týkajúca sa práve druhého piliera, sa špekulovalo už dávnejšie. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) však opakovane v posledných mesiacoch tvrdil, že na druhý pilier sa siahať nebude. Faktom je, že v konsolidačných opatreniach, ktoré pred pár týždňami predstavila vláda a následne schválil parlament, sa o nich skutočne nehovorilo.

Prehľad sadzieb príspevkov do II. piliera z vymeriavacieho základu podľa jednotlivých období. (Zdroj: Sociálna poisťovňa)

Už v čase, kedy sa konsolidačný balíček prijímal, však bolo každému jasné, že nejde o posledné uťahovanie si opaskov a podobného súboru opatrení sa v relatívne krátkom čase dočkáme znova. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) to len potvrdil, keď uviedol, že chce od nového roka pracovať na ďalšom konsolidačnom balíčku. Nie je pritom vylúčené, že v rámci neho sa udejú aj zmeny v druhom pilieri. „Rezort práce analyzuje celý dôchodkový systém vrátane starobného dôchodkového sporenia,“ povedalo ministerstvo práce pre denník Sme. Ako dlho bude analýza trvať, ministerstvo nevie odhadnúť. Momentálne je podľa tlačového odboru tiež predčasné špecifikovať „konkrétne zmeny v dôchodkovom systéme, ktorými sa zaoberáme“. Denník poukázal tiež na to, že dôchodkové spoločnosti doteraz o tom, že ministerstvo analyzuje druhý pilier, nevedeli.

Riešení sa ponúka vláde viac

Okrem toho, že by mohlo dôjsť k zmene výšky odvodov do druhého piliera, sa vynára aj ďalšia možnosť. Je ňou otvorenie druhého piliera, ktoré by sporiteľom umožnilo z neho vystúpiť. Po tomto riešení už premiér Robert Fico (Smer-SSD) siahol aj v minulosti. Túto možnosť pripustil aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý koncom leta hovoril o tom, že by peniaze mohli byť použité na výstavbu diaľnic. „Tá úvaha je, že by si štát iba požičal peniaze z druhého piliera, investoval ich - a s výnosom vrátil. Len sa uvažuje, či by sa tieto peniaze neinvestovali do výstavby diaľnic, aby sa naštartovala ekonomika,“ vniesol viac svetla do úvah vlády minister práce Erik Tomáš.

Vstup do druhého piliera je aktuálne povinní pre všetkých ľudí mladších ako 40 rokov. Ponúka sa tak tiež možnosť, že by sa pre vstup do druhého piliera zaviedla dobrovoľnosť.

V druhom pilieri si dnes na dôchodok sporí viac ako 1,9 milióna ľudí.