Druckerova hovorkyňa končí: Šokujúce ODHALENIA! Riadila komunikáciu záchraniek, ktorým šéfuje jej manžel

Zľava hovorkyňa rezortu školstva Dagmar Al-Khaldi Mičeková a minister Tomáš Drucker (Zdroj: Facebook/Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR)

BRATISLAVA - U ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) končí jeho hovorkyňa Dagmar Al-Khaldi Mičeková. Na poste pôsobila niečo vyše roka. Dôvodom je, že mala zasahovať do komunikácie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, ktorej šéfuje jej manžel Osama Al-Khaldi. Okrem toho sa mala zúčastňovať aj na interných poradách operačného strediska.

Ministerstvo školstva ukončilo pracovný pomer hovorkyni ministerstva školstva Dagmar Al-Khaldi Mičekovej. Dôvodom bolo, že zasahovala do komunikácie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Upozornil na to portál medicina.trend.sk.

Dagmar Al-Khaldi Mičeková a Tomáš Drucker (Zdroj: Facebook/Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR)

Všetko mal podľa portálu odštartovať list, ktorý poslali zamestnanci Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR riaditeľovi Osamovi Al-Khaldimu. V liste hovorili o zasahovaní hovorkyňe školstva a manželky Osama Al-Khaldiho do komunikácie operačného strediska. Dodávajú, že sa dostali do situácie, kedy čelia pravidelným otázkam, kto riadi komunikačné oddelenie operačného strediska a prečo komunikáciu riadi Dagmara Al-Khaldi Mičeková.

"Je neprijateľné, aby do interných procesov vstupoval človek, ktorý nemá k organizácii žiadny právny vzťah, oboznamoval sa s internými informáciami z organizácie, dokonca za organizáciu navonok vystupoval a procesy riadil,“ píšu zamestnanci. Všetko spomenuté je podľa nich v rozpore s viacerými internými smernicami operačného strediska.

Osama Al-Khaldi (Zdroj: Facebook/Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR)

Podľa portálu sa mala hovorkyňa školstva zároveň zúčastňovať aj na interných poradách operačného strediska s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Aby toho nebolo málo, pre riadenie komunikácie operačného strediska hovorkyňou ministerstva školstva mala byť podľa vyjadrenia zamestnancov zriadená skupina na sociálnej sieti, prostredníctvom ktorej mala schvaľovať výstupy operačného strediska na sociálnych sieťach a zadávať terminované úlohy súvisiace s komunikáciou. Zamestnanci preto túto "nelegitímnu skupinu" opustili.

Do veci vstúpili odbory, riaditeľ zamestnancom nepredĺžil zmluvy

Zastupovanie zamestnancov v danej veci prevzali odbory Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a aj oni považujú vstupovanie hovorkyňe školstva do vnútorných procesov organizácie ako neakceptovateľné. Ako uviedol predseda odborov Zdeno Bovan, riaditeľ operačného strediska na spoločnom stretnutí priznal, že sa jeho manželka zúčastňovala porád komunikačného oddelenia a prisľúbil riešenie situácie po návrate vedúcej komunikácie z práceneschopnosti. Namiesto toho však podľa Bovana riaditeľ zamestnancom na komunikačnom oddelení nepredĺžil pracovné zmluvy, ktoré končia v decembri, a to bez udania dôvodu.

Dagmar Al-Khaldi Mičeková a Tomáš Drucker (Zdroj: Facebook/Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR)

„Vedenie odborov to vníma ako šikanu zo strany štatutára za deklarované výhrady voči pôsobeniu jeho manželky na OS ZZS SR. Pevne veríme, že riaditeľ svoje rozhodnutie o nepredĺžení zmlúv prehodnotí,“ skonštatoval šéf odborov s tým, že neeviduje žiadne výhrady k práci týchto zamestnancov, práve naopak.

Odbory tiež podľa portálu Medicíny evidujú prípady, kedy sa pohybovala v priestoroch, ktoré sú určené na výkon práce operátorov tiesňovej linky 155. „Zúčastňovala sa porád nielen tlačového oddelenia, a to dokonca bez prítomnosti kohokoľvek z vedenia organizácie, ale za účasti manžela aj porád s externým prostredím či koordinovala operatívne výstupy na sociálnych sieťach. Ako odbory považujeme jej konanie za absolútny konflikt záujmov a obrovský zásah do integrity nielen tlačového oddelenia našej organizácie. Nie je akceptovateľné, aby ktokoľvek z nás podliehal riadeniu a rozhodnutiam tretej osoby, ktorá nemá akýkoľvek právny vzťah k inštitúcii a robí tak len z pozície moci – v tomto prípade funkcie jej manžela,“ dodal Bovan.

Dagmar Al-Khaldi Mičeková a Tomáš Drucker (Zdroj: Facebook/Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR)

Odbory zdôraznili, že v tomto prípade vnímajú zlyhanie riaditeľa Operačného strediska Osamu Al-Khaldiho, keďže on túto situáciu umožnil, čím podľa šéfa odborov vedome porušil interné normy, aj mlčanlivosť. Bodan prislúbil, že odborby urobia všetko preto, aby sa ich pracovné podmienky vrátili do normálu. "Veľmi nás však mrzí, že riaditeľ organizácie v tejto veci nevníma hranice etiky a morálky a nevyhodnocuje situáciu ako osobné a manažérske zlyhanie za ktoré by mal niesť zodpovednosť,“ podotkol šéf odborov operačného strediska.

Ministerstvo o tom nevedelo

„Vedenie ministerstva nemalo o týchto aktivitách zamestnancov vedomosť, keďže sa netýkali činnosti rezortu školstva. Pani Dagmara Al–Khaldi Mičeková sa podľa jej slov zúčastnila stretnutí dvakrát a nebola v žiadnom pracovno-právnom vzťahu s akoukoľvek inou organizáciou okrem ministerstva školstva. Zároveň sa s ministrom školstva dohodli, že končí v pozícii hovorkyne ministerstva školstva a riaditeľky odboru komunikácie a marketingu,“ reagoval pre portál Medicíny rezort školstva.

Na čelo Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ktorej zriaďovateľom je rezort zdravotníctva, vymenovala Osamu Al-Khaldiho bývalá ministerka Zuzana Dolinková (Hlas). Tá mala k tejto osobe blízko už v minulosti, a to konkrétne prostredníctvom jeho manželky Dagmary Al-Khaldi Mičekovej. Bola im dokonca na svadbe.