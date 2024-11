Európska únia nechce regulovať mobilné telefóny v školách, uviedol minister školstva

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Maďarské predsedníctvo v Rade EÚ zaradilo na program rokovaní viacero tém vrátane takzvaného európskeho diplomu. Drucker zdôraznil, že Slovensko podporuje mobilitu študentov cez programy ako Erazmus+, ale nový návrh sa týka prípadnej dohody skupiny európskych škôl na vydávaní spoločného diplomu.

"Myšlienka je to dobrá, ale niektoré krajiny majú obavy, že ak sa skupina krajín dohodne a niektoré zostanú pomimo, tak by to mohlo zhoršiť kvalitu našich univerzít a (spôsobiť) odliv talentov a mladých ľudí na iné školy do zahraničia. Táto téma sa bude ešte riešiť," vysvetlil Drucker.

Niektoré štáty vrátane Slovenska už zaviedli zákaz ich používania

Témou bolo aj používanie mobilných telefónov v školách. Drucker uviedol, že členské krajiny vidia, že ich používanie, hlavne na základných školách, vytvára problémy pri sústredení a výkonnosti žiakov. Niektoré štáty vrátane Slovenska už zaviedli zákaz ich používania, v Maďarsku to platí až po maturitné ročníky.

"Tá diskusia je neformálna a opretá o dáta. Asi by žiadna krajina neprijala, aby sme aj túto vec dávali regulovať. Ale Únia je dobrá platforma na to, by sme si vymieňali skúsenosti, dáta a informácie, diskutovali a vedeli sa navzájom inšpirovať," opísal situáciu.

Minister otvoril aj tému umelej inteligencie

Údaje OECD podľa neho naznačili, že najsilnejšom motívom pre zákaz mobilných telefónov na školách je strata koncentrácie detí či oslabenie sociálnych interakcií počas prestávok. Dáta potvrdili aj lepšiu výkonnosť detí v školách, kde sa mobilné telefóny nepoužívali. Minister otvoril aj tému umelej inteligencie, ktorá predstavuje výzvy z hľadiska konkurencieschopnosti, a upozornil, že táto oblasť Európanom začína "unikať" v porovnaní s inými hráčmi vo svete.

"Mali by sme sa začať správať ako lídri a konať v oblasti podpory umelej inteligencie a jej využitia pri vzdelávaní," uviedol. Spomenul, že Slovensko v novembri 2025 v spolupráci s OECD pripraví veľké vzdelávacie fórum na tému umelej inteligencie vo vzdelávaní a tiež summit, na ktorý by mal prísť aj generálny tajomník OSN, predsedníčka Európskej komisie a politici spolu s technologickými lídrami.

Diskusie sa zamerali na rané predškolské vzdelávanie

Drucker pobyt v Bruseli využil aj na bilaterálne rokovania so svojimi rezortnými kolegyňami z Estónska a Francúzska, ich diskusie sa zamerali na rané predškolské vzdelávanie. Podľa jeho slov v tejto oblasti je to výzva pre Slovensko, ktoré má problém priblížiť tento druh vzdelávania pre deti zo znevýhodnených sociálno-ekonomických skupín. Ocenil, že sú krajiny EÚ, kde je povinné školské vzdelávanie od troch rokov, čo deťom po osvojení si niektorých základných návykov lepšie pomáha pripraviť sa na nástup do základného vzdelávacieho procesu.