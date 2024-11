Danko avizuje výrazné zmeny pravidiel hry: Poslancom ako Huliak chce odoberať mandáty! TOTO sú jeho argumenty

Andrej Danko (Zdroj: topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Našiel „kladivo“ na Huliaka a jemu podobných? Predseda SNS Andrej Danko musel nedávno riešiť komplikovanú situáciu. Po odchode trojice poslancov z poslaneckého klubu národniari nemali dostatok členov, aby mohli mať vlastný poslanecký klub. Na poslednú chvíľu im pomohla strana Smer-SSD, ktorá im „poslala“ svojho poslanca Dušana Muňka. To však šéfovi SNS Andrejovi Dankovi nestačí, zákon by chcel totiž zmeniť tak, aby k podobným problémom v budúcnosti nedochádzalo.

Podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko v rozhovore pre Hospodárske noviny uviedol, že ak má byť strana zodpovedná za svojich poslancov, tak aj títo poslanci by mali niesť zodpovednosť voči strane. "Nemôže to byť len o tom, že strana poslancov dostane do parlamentu, a potom si budú robiť, čo chcú," povedal. Dokonca skritizoval aj rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý v minulosti vyhlásil, že mandát patrí poslancovi a nie politickej strane. Danko to označil za „hlúposť“ a ktorej treba znova diskutovať. Vládna koalícia sa bude podľa neho v roku 2025 zaoberať otázkou zavedenia imperatívneho poslaneckého mandátu.

Podľa aktuálne platných pravidiel sa do parlamentu môže dostať aj osoba, ktorá nie je členom politickej strany, musí však byť na kandidátnej listine niektorej zo strán, ktorá sa dostala do parlamentu a nachádzať sa na zvoliteľnom mieste, alebo sa prekrúžkovať pomocou preferenčných hlasov z nižších priečok.

Ak má strana viac ako osem poslancov, môže následne v parlamente vytvoriť poslanecký klub. Často však vidíme to, že po voľbách sa jednotliví poslanci alebo aj skupiny poslancov rozhodnú vystúpiť z poslaneckých klubov a pôsobiť ďalej ako nezaradení.

V tomto volebnom období takto o poslanca prišlo KDH, keď klub opustila Martina Bajo Holečková, na fungovanie poslaneckého klubu to však dopady nemalo, keďže KDH malo aj po jej odchode dostatok poslancov. Podobne to bolo aj v prípade Ľubomíra Galka, ktorý vystúpil z poslaneckého klubu koalície strán Slovensko, Za ľudí, Kresťanská únia. V inej situácii sa však ocitol Andrej Danko. Tomu po odchode trojice Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík zostalo len sedem poslancov, čo nestačilo na to, aby mala strana nárok na poslanecký klub, ten mal tak národniarom automaticky zaniknúť. Koalícia vyriešila situáciu tým, že z poslaneckého klubu strany Smer-SSD vystúpil poslanec Dušan Muňko a vstúpil do klubu SNS.

Strata poslaneckého klubu SNS by mala negatívne dopady nielen pre samotnú stranu, ale aj pre celú vládnu koalíciu. V rokovacom poriadku sa napríklad uvádza, že Národná rada SR môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov aj počas schôdze národnej rady hlasovaním bez rozpravy zaradiť nový bod programu schôdze alebo vypustiť schválený bod jej programu; nový bod programu môže národná rada hlasovaním bez rozpravy zaradiť aj na návrh predsedu národnej rady. Ak by sa klub SNS rozpadol, o túto možnosť by koalícia prišla. Poslanecké kluby majú však aj ďalšie výhody. Časté sú tiež porady poslaneckých klubov, napríklad pred dôležitými hlasovaniami či v prípade, že príde k obštrukciám a nejasnostiam.