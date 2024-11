Polícia preveruje vojenskú pomoc poskytnutú Ukrajine

Slovenská armáda. (Zdroj: SITA/Martin Havran)

"Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (PZ) vedie trestné konanie vo veci zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa," uviedli z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ s tým, že bližšie informácie v súčasnosti nemožno poskytnúť.

archívne video

Ruskí okupanti dostávajú za svoje zločiny zaslúženú odmenu. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Šéf rezortu vnútra ešte cez víkend vo videu na sociálnej sieti kritizoval exministra obrany a súčasného šéfa mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslava Naďa za vojenskú pomoc poskytnutú Ukrajine. "Kompletne vyprázdnil vojenské sklady, nakupoval ďalší vojenský materiál, ktorý neskôr podivne označil za nepotrebný, ako skonštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), aby ho mohol následne darovať na Ukrajinu," povedal na sociálnej sieti. Informoval aj o tom, že sa vecou zaoberá polícia.

Slovensko darovalo Ukrajine vojenský majetok v hodnote 700 miliónov eur

NKÚ vo svojej správe priblížil, že SR darovala Ukrajine od vypuknutia vojny vojenský majetok v hodnote takmer 700 miliónov eur a z Európskeho mierového nástroja (EPF) dostala doposiaľ 82 miliónov eur. Upozornil na to, že EPF požiadal o preplatenie darovaného majetku vo výške 327 miliónov eur, čo je približne polovica sumy darovanej techniky a vojenského materiálu. Poukázal aj na nezrovnalosti v údajoch o darovanom majetku vykazovaných rezortom obrany a generálnym štábom.

Naď v reakcii na to hovoril o nekompletnosti správy a klamstvách. Deklaroval, že Slovensko za pomoc Ukrajine získalo doteraz majetok v hodnote 668,8 milióna eur, čo je viac ako Ukrajine darovalo. Avizoval, že na ceste sú ďalšie peniaze a tiež stámiliónové zľavy.