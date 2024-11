Lacné nákupy na úkor bezpečnosti? Ošiaľ okolo čínskej aplikácie Temu neutícha: Odborníci posielajú VAROVANIE!

Logo aplikácie čínskeho internetového obchodu Temu (Zdroj: TASR/DPA)

Aplikácia Temu, ktorá láka ľudí na mimoriadne lacné nákupy, je medzi spotrebiteľmi, najmä tými mladými, čoraz populárnejšia a výnimkou nie sú ani Slováci. Čínske online trhovisko totiž ponúka tovar za zlomkové ceny v porovnaní s tými u nás. Experti z oblasti kybernetickej bezpečnosti však varujú pred potenciálnymi rizikami, ktoré Temu prináša. Aplikácia totiž podľa odborníkov zneužíva údaje používateľov a môže obsahovať rôzne bezpečnostné slabiny.

„Každý čínsky subjekt musí tajným službám, ak o to žiadajú, poskytovať informácie o používateľoch svojich produktov. Veľa aplikácií zbiera informácie, ktoré sa použijú na obchodné účely alebo môžu byť zneužité na špionáž. Typickým príkladom je trhovisko Temu, ktoré je jednou z najhorších aplikácií, čo o používateľoch zbiera množstvo informácií,“ povedal v rozhovore pre Novinky.cz odborník na kyberbezpečnosť zo spoločnosti Cloud 9 Martin Půlpán.

„Ide hlavne o variant pre mobilný operačný systém Android, ktorý je v tomto ohľade nebezpečnejší a zraniteľnejší. Tá aplikácia sleduje polohu používateľa, odosiela aj informácie o obsahu v telefóne – ako SMS,“ dodal Půlpán. Jeho slová má potvrdzovať fakt, že „asi pred trištvrte rokom jedno nezávislé laboratórium urobilo testy a preukázalo, že aplikácia tieto dáta odosiela von.“

Nebezpečenstvo ukryté v aplikácii

Temu si celosvetovo stiahlo už viac ako 100 miliónov ľudí, pričom populárna sa aplikácia stala aj v strednej Európe. V susednej Českej republike sa však dostalo Temu do oblasti záujmu Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť, rovnako ako predtým iné čínske aplikácie TikTok alebo WeChat. Aj NÚKIB vidí riziko najmä v možnosti úniku citlivých používateľských informácií.

Zároveň sa aplikácia môže správať ako tzv. malware či spyware. To znamená, že aplikácia môže bez vášho vedomia pracovať na pozadí, škodiť vám a zbierať vaše informácie. „Aplikácie podobných typov o nás zbierajú množstvo informácií a nie je jasné, akým spôsobom spracovávajú naše osobné údaje,“ varuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest. „Aplikáciu Temu neodporúčame sťahovať do mobilného telefónu, pretože už len samotné stiahnutie aplikácie môže predstavovať bezpečnostné riziko,“ dodáva Hekšová.

Problémy s kvalitou

Temu je online trhovisko, čo znamená, že na tejto platforme ponúkajú svoj tovar rôzne spoločnosti. Temu teda zastupuje podnikateľov a poskytuje im priestor na inzerciu. To znamená, že objednaním tovaru dochádza k uzatvoreniu zmluvy priamo medzi vami a predajcom, nie prevádzkovateľom online trhoviska. Priemerný spotrebiteľ však ťažko odhalí, že ide o online trhovisko. Táto informácia je pred zrakmi spotrebiteľov skrytá v obchodných podmienkach.

Čo sa však ukrýva za nízkou cenou tisícok produktov? „Tovar, ktorý vám príde, veľakrát nie je vyrobený z kvalitných materiálov, niekedy dokonca nie je ani použiteľný a v určitých prípadoch môže byť aj závadný,“ upozorňuje Eduarda Hekšová a dopĺňa: „Vzhľadom na nízku cenu je tiež tovar zrejme vyrábaný v kolosálnych objemoch, opomenúť tak nemôžeme ani enormnú záťaž na životné prostredie.“

Navyše, pokiaľ spotrebiteľ nakúpi nekvalitný tovar, ktorý chce reklamovať alebo vrátiť, zvyčajne nič nevyrieši, pretože vymáhateľnosť spotrebiteľských práv od ázijského e-shopu je mizivá. Slovenská obchodná inšpekcia či Európske spotrebiteľské centrum nemajú na Temu dosah a nemajú veľa možností, ako proti tejto platforme zakročiť.

Európska komisia začala vyšetrovanie

Európska komisia začala v týchto dňoch vyšetrovanie Temu pre podozrenie z distribúcie nelegálnych výrobkov na európskom trhu. EK spoločnosť vyzvala, aby pri vyšetrovaní spolupracovala, a pohrozila jej pokutou vo výške 6 % jej ročného obratu.

Komisia okrem iného online trhovisku vyčíta, že nerobí dostatočné kroky v boji proti nelegálnym produktom. Niektorí nepoctiví obchodníci sa tak podľa jej zistení na platforme objavovali aj po tom, ako boli predbežne zablokovaní. Existuje takisto riziko, že platforma by sa mohla stať návykovou prostredníctvom programov odmeňovania. To by mohlo mať negatívne dôsledky na fyzickú a duševnú pohodu používateľov. Komisia chce teraz zhromaždiť ďalšie dôkazy, napríklad prostredníctvom rozhovorov.

Čo tvrdí Temu?

Veľké online platformy sú podľa nového zákona EÚ o digitálnych službách povinné prísne zakročiť proti nezákonnému obsahu na internete.

Sabina Nallim, zástupkyňa PR kancelárie Temu v Európe, v reakcii na kritiku zdôraznila, že ochrana osobných údajov je pre spoločnosť kľúčová a že sa riadi prísnymi pravidlami v súlade s miestnymi zákonmi. „Na Temu je ochrana súkromia používateľov základným princípom. Zhromažďujeme len minimálne množstvo údajov, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávok a poskytovanie našich služieb. Všetky tieto informácie sú spracovávané s ohľadom na bezpečnosť našich používateľov,“ uviedla Nallim.

„Naša spoločnosť má prísne interné predpisy týkajúce sa ochrany používateľských údajov a predaja produktov. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel sme pripravení okamžite konať, vrátane odstránenia produktov z platformy,“ dodala.

Spoločnosť Temu sa tiež zaviazala naďalej poskytovať svojim používateľom transparentné informácie o ochrane údajov a zabezpečiť, aby ich nákupy boli v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi.