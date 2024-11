Hlas odsúdil posmešky voči seniorom: Poslanec Bartek podáva trestné oznámenie na Luciu Ďuriš Nicholsonovú

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

Kritizujú tých, ktorí dôchodcov znevažujú. Uviedli to na štvrtkovej tlačovej konferencii spolu s predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Michalom Kotianom. Poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Bartek (Hlas-SD) zároveň avizoval podanie trestného oznámenia na bývalú europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú.

Ďuriš Nicholsonová kritizovala Matúša Šutaja Eštoka

Predstavitelia Hlasu-SD zdôraznili, že ľudia si zaslúžia dôstojnú a plnohodnotnú starobu, nie znevažovanú a ponižovanú. Seniori podľa nich tvorili celý život hodnoty.uviedla poslankyňa Ľubica Laššáková (Hlas-SD). Zdôraznila, že seniori majú dobrú pamäť, vlastné názory a nedajú sa ľahko oklamať.

Za prekročenie morálnej, ale aj trestno-právnej roviny považuje Laššáková vyjadrenie Duriš Nicholsonovej na sociálnej sieti, kde okrem iného napísala slová o vymieraní dôchodcov. Spoločnosť sa potom podľa Laššákovej nemôže čudovať, že si stredoškoláci robia posmešky z dôchodcov. "V mene strany Hlas-SD týmto vyzývam koaličných, ale aj opozičných kolegov, aby sme takéto správanie všetci odsúdili, aby sme sa vrátili k normálnej politickej diskusii," uviedla.

Lucia Ďuriš Nicholsonová vo svojom príspevku kritizovala súčasného ministra a predstaviteľa Hlasu-SD, Matúša Šutaja Eštoka. Poukázala na generačný rozkol a tvrdila, že niektorí politici využívajú dôchodcov na vlastné politické ciele.

Predseda JDS upozornil, že aj on dostáva vyhrážky a vníma neustále ataky na dôchodcov. Dodal, že zhruba 300-tisíc dôchodcov stále žije pod hranicou životného minima.

Šéf poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš upozornil, že Hlas-SD obral dôchodcov o benefity, keď sa nepodarilo dosiahnuť vyplatenie 13. dôchodku v plnej sume tak, ako sľubovali pred voľbami. Takisto kritizuje, že dôchodcom zobrala koalícia rodičovský dôchodok, no sebe si ministri zvýšili platy. Ospravedlniť by sa mal podľa Šipoša predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, ktorý hodil "rozbušku" medzi dôchodcov a študentov za to, že si stredoškoláci len dovolili urobiť recesiu z toho, "ako vládni politici klamú dôchodcov".