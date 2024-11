Masky študentov vyvolali ROZRUCH: Škola čelí vyhrážkam! VIDEO Tvrdé slová ministra vnútra

(Zdroj: Facebook/Adolf Snehuliak)

archívne video

Myslím si, že všetky deti na Slovensku majú právo na lepšiu budúcnosť a lepšie vzdelanie, tvrdí Drucker (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Rozruch okolo Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave neutícha, práve naopak. Škola sa stala terčom vyhrážok po tom, čo sa na halloweenskej párty prezliekla skupina študentov za dôchodcov, pričom jedna študentka držala tabuľu s vetou „Ja milujem Fica“. Skupina vyhrala súťaž o najlepšiu masku.

To sa dotklo Jednoty dôchodcov na Slovensku a riaditeľovi školy poslali otvorený list. V ňom jej predseda Michal Kotian uviedol znepokojenie nad konaním žiakov a samotného vedenia školy. Označil to za politický a výsmešný výjav s dehumanizujúcim úmyslom a vedenia školy sa pýtal, aké hodnoty deti učia a či je v poriadku, aby sa v škole zabávali na úkor dôchodcov. "Zneužitie veku a možných politických preferencií seniorov ako nástroja na výsmech je podľa mňa v príkrom rozpore s výchovou k rešpektu a dôstojnosti, ktorá by mala byť základom každej vzdelávacej inštitúcie a celej našej spoločnosti," napísal v liste.

Riaditeľ školy Daniel Kasala v reakcii uviedol, že ho veľmi mrzí, že sa z jednej fotky urobil príbeh, ktorý vôbec nezodpovedá realite. "Každý, kto na podujatí bol, potvrdí, že ani jedna maska nikoho a nič neznevažovala. Mnohé tak ako aj v tomto prípade namiesto toho ponúkali láskavý humor a úctu a nie výsmech či dokonca ponižovanie. Naši študenti, napriek tomu čo je im a celej škole od niektorých ľudí teraz podsúvané, sú rozhľadení mladí ľudia s vlastným názorom, ktorí svoj vzťah aj k najstaršej generácii pravidelne dokazujú svojou prácou v miestnom komunitnom centre a v žiadnom prípade nemajú potrebu sa nikomu a ničomu vysmievať," napísal riaditeľ gymnázia. Aj samotní študenti sa za kostým ospravedlnili a označili celú situáciu ako nedorozumenie.

Kritika zo strany ministra vnútra

Na fotografiu študentov kriticky zareagoval v nedeľu večer aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a to prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Podľa neho politika do škôl nepatrí a seniori si zaslúžia úctu a nie zosmiešňovanie.

"Odsudzujem akékoľvek zosmiešňovanie dôchodcov za ich politické presvedčenie. Slovensko potrebuje budovať pokoj, nie konflikty medzi generáciami," uviedol minister. Označil to za pokračovanie zvyšovania napätia v spoločnosti, ktoré sa dostáva i do škôl. Podľa neho sa tak deje vďaka progresívnym politikom.

Vyhrážky rieši riaditeľ gymnázia na polícii

V súvislosti s vyhrážkami, ktoré prišli riaditeľovi gymnázia uplynulý víkend, Kasala navštívil políciu. Informujú o tom tvnoviny.sk. Riaditeľ gymnázia vysvetlil, že vyhrážky nechce zanedbať, keďže na prvom mieste má študentov a ich bezpečnosť. „Snažíme sa, aby sa to dotklo študentov čo najmenej,“ prezradil. Celú situáciu označil za absurdnú. „Toto je moja chyba, že som odmietal tomu uveriť a nestiahli sme tú fotku hneď,“ povedal s tým, že sa situáciu v súčasnoti snažia upokojiť.

Doplnil, že žiaci mali veci požičané od svojich starých rodičov a chceli len skupinovú masku, kde ich môže byť čo najviac. Preto im napadla maska dôchodcov, vysvetlil. Dodal, že sa spojili aj s Jednotou dôchodcov na Slovensku a ich predsedom Kotianom, s ktorým by sa žiaci chceli v stredu stretnúť, no čakajú na jeho definitívne potvrdenie. „Chceli by sme si to vysvetliť osobne a nie cez médiá a sociálne siete,“ dodal.

Reakcia ministra školstva

Na celú situáciu týkajúcu sa študentov Gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave zareagoval v pondelok minister školstva Drucker. „Oceňujem, že študenti gymnázia sa ospravedlnili a pozvali zástupcov seniorov na stretnutie, aby im prejavili úctu a otvorili priestor na dialóg. Je to gesto, ktoré ukazuje ich pochopenie hodnoty vzájomného rešpektu a solidarity medzi generáciami," uviedol minister.

Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pripomenul, že ako rodičia nesieme zodpovednosť byť pre mladých vzorom – svojimi postojmi a činmi ich učíme, ako sa správať k iným s úctou. "Raz všetci dospejeme do veku, keď budeme možno odkázaní na starostlivosť iných," dodal s tým, že úcta k starším by mala byť samozrejmosťou – je to spôsob, ako vyjadrujeme vďaku tým, ktorí nám pripravili cestu.

Zároveň je však Drucker presvedčený, že v našej spoločnosti musí byť priestor na vtip, satiru a zábavu mladých ľudí. "Študenti však pochopili, že nevinné úmysly môžu prekročiť mieru, dotknúť sa dôstojnosti iných ľudí a vyjadrili ľútosť. Verím, že si z nich dokážu zobrať príklad aj tí dospelí, ktorí na udalosť reagovali nadávkami a vyhrážkami škole," pokračuje minister. Podľa neho by sme tento moment mali využiť na posilňovanie spoločnosti založenej na rešpekte a diskusii, nie na zvyšovanie agresivity a zväčšovanie bariér.