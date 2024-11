Prípad brutálnej vraždy Cynthie (†32): Obvinený Juraj sa chce dostať k dcére! Tá o smrti matky stále nevie

(Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj, Facebook/Papp László)

K tragédii vo Veľkom Mederi došli v júli tohto roka. Bývalý policajt Juraj najskôr nahlásil nezvestnosť svojej parnerky Cynthie, podľa ktorého zrazu zmizla. O niekoľko dní neskôr však prišiel na políciu a uviedol, že jeho partnerka je mŕtva. Jej telo našli v noci 22. júla v rodinnom dome vo Veľkom Mederi. Juraj tvrdil, že spáchala samovraždu.

Policajné auto pred domom vo Veľkom Mederi, kde našli mŕtvu Cynthiu (Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj)

Podľa vyšetrovateľov ju však mal udusiť lanom práve on, po čom ju zabalil do rôznych vakov. S pozostatkami nebohej podľa uznesenia viackrát manipuloval a presúval ich, pričom nakoniec jej telo ukryl za posteľami v garáži domu, kde spoločne so Cynthiou vychovávali dcéru a jej syna z predchádzajúceho vzťahu. Príbuzným sa mal k činu priznať, no pred vyšetrovateľmi vinu poprel. Sudca ho poslal za mreže, no kvôli procesnej chybe sa za pár týždňov dostal na slobodu.

Obvinený Juraj bojuje o dcéru

Deti po tomto zločine zveril predbežným opatrením okresný súd v Dunajskej Strede Cynthiiným rodičom. Ako však informujú tvnoviny.sk, obvinený Juraj o spoločnú 4-ročnú dcéru stále bojuje. Voči rozhodnutiu sa odvolal. „Od toho okamihu, keď ho pustili na slobodu z dôvodu procesnej chyby, sa snaží k svojej dcérke dostať. Tvrdí, že ju nadovšetko miluje a jedine s ním si vie predstaviť svoj ďalší život, opateru a všetko potrebné k jej ďalšiemu vývoju. S tým hlboko nesúhlasíme, pretože je pre nás vrah,“ uviedol otec nebohej Cynthie Tibor Simsik.

(Zdroj: Facebook/Papp László)

Ako priblížila hovorkyňa Krajského súdu v Trnave, senát odvolacieho súdu odvolaniu otca nevyhovel a uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutom výroku potvrdil. Podľa TV Markízy dôvody verdiktu zverejňovať nechcú kvôli ochrane dieťaťa, no rozhodli v pomere 3:0. „Nejde však o konečné rozhodnutie, je to dočasné opatrenie právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej,“ uviedla právna zástupkyňa Juraja Csiffáryho Euridika Himpánová. Rodina však dúfa, že im deti zveria natrvalo.

Vyšetrovanie je v závere, dcérka o smrti matky stále nevie

Cynthiin otec priznal, že dcérka o smrti mamy ešte nevie. Plánujú jej to v budúcnosti prezradiť za účasti nejakého detského psychológa, pretože jej starí rodičia jej to povedať nedokážu. Vyšetrovanie vraždy Cynthie je podľa slov otca Tibora v závere. Napriek ťažkému obdobiu a situáciám, ktoré vyšetrovanie a diane po vražde sprevádzajú, otec nebohej Cynthie stále verí v spravodlivosť. Juraj Csiffáry ale vinu odmieta, pričom sa opiera napríklad o správu z pitvy. V nej sa má písať, že na jej tele sa nenašli žiadne známky násilia.

„Ani nemohli, lebo podľa mojich informácií ju zaškrtil zozadu, obesil ju a následne zvesil, a potom zahral túto frašku. On ju chcel odpratať tak, aby ju nikdy v živote nikto nenašiel,“ vyjadril sa pre tvnoviny.sk otec Cynthie. Ako to všetko naozaj bolo by mal zodpovedať súd. Jurajovi hrozí v prípade dokázania viny až výnimočný trest.