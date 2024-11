Sériový vrah a láska spoza mreží: Advokátka opustila vlastného manžela a štyri deti, bola presvedčená o jeho nevine!

Rosalie Martinezová si sériového vraha vzala za mrežami, celé roky verila v jeho nevinu (Zdroj: Instagram/all_thats_interesting)

FLORIDA – Americký vrah Oscar Ray Bolin známy ako vrah štyroch mladých žien presvedčil svoju vlastnú obhajkyňu natoľko, že neváhala, opustila manžela a svoje štyri deti a vzali sa vo väznici. Advokátku nepresvedčili ani dôkazy o jeho vine a až do jeho popravy bola presvedčená, že je nevinný.

Na príbeh štvornásobného vraha Oscara Ray Bolina upozornil český extra.cz. Bolin sa narodil 22. januára 1962 v americkom Portlande. Rodičia boli robotníci a pracovali na stavbe putovného karnevalu. Už od detstva Oscar zažíval násilie v podobe bitiek a strach, ktoré na ňom zanechal jeho vlastný otec. Aj z tohto dôvodu z domova pravidelne utekal. Dokonca ho raz jeho vlastná matka priviedla k autobusu na psej vôdzke, aby neutiekol.

Za prvú krádež bol zatknutý v jeho pätnástich rokoch, no už o pár rokov neskôr sa dopustil prvého unesenia svojej vlastnej priateľky. Vozil ju po meste a bránil jej v užívaní liekov na cukrovku. Napriek tomu si ho ale vzala. Už o tri roky neskôr mal spáchať prvú vraždu. 25-ročnú Natalie Blanche Holley uniesol z nočnej zmeny v reštaurácii a o pár hodín jej telo pohodil v pomarančovom háji s desiatimi bodnými ranami.

O ďalšie tri roky neskôr, v roku 1987 už zavraždil dve ženy. Sedemnásťročnú Stephanie Collins, ktorej lebku brutálnym spôsobom rozdrvil a 26-ročnú Teri Matthews, ktorú mal najskôr podrezať a potom ešte znetvoriť. V tej dobe boli jeho trestné činy natoľko vážne, že šokovali nielen verejnosť, ale aj vyšetrovateľov. K štvrtej vražde došlo v tom istom roku. S pomocou bratranca najskôr uniesol tridsaťročnú Deborah Diane Stowe, ktorú znásilnil v nákladnom aute a uškrtil. V novembri toho istého roku uniesol aj dvadsaťročnú ženu zo štátu Ohio, no tú sa rozhodol z neznámych dôvodov pustiť. Tento krok sa mu stal aj osudným, pretože o pár mesiacov neskôr ho žena identifikovala.

Mimoriadne dlhý súdny proces s jeho obhajkyňou Rosalie Martinezovou mal ale prekvapivý záver. Napriek jej manželstvu s úspešným právnikom, s ktorým mala štyri deti sa rozhodla zamilovať sa do sériového vraha a v roku 1996 sa za mrežami zosobášili. „Je to láska, ktorú som nikdy predtým nezažila“, uviedla v rozhovore pre televíznu stanicu ABC News. Ani jasné dôkazy ju nepresvedčili a neprestala veriť v jeho nevinu. V roku 1995 bol Bolin odsúdený k trestu smrti a súd nevyhovel jeho žiadosti o ďalšie procesy. 7. januára 2016 zomrel po smrtiacej injekcii, pričom jeho posledné slová zneli: „Môj trest skončil. Už mi nemôžu ublížiť“. Ako posledné jedlo si želal stejk, pečené zemiaky a citrónový koláč. Jeho príbeh je dodnes nielen jedným z najhorších prípadov v americkej kriminalistike, ale aj príbehom o ľudskej manipulácii a absurdnosti.