Obvinený z brutálnej vraždy Cynthie (†32) je stále na slobode! Postupy policajtov preveruje inšpekcia

Cynthia zomrela v júli minulého roka, vyšetrovanie stále prebieha (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj, Facebook/NB1/B mert nem csak a nagyok számítanak )

Vyšetrovanie po dlhých mesiacoch stále pokračuje. Zároveň vo veci prebieha znalecké dokazovanie, potvrdila Zlatica Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. "Vyšetrovateľ na prípade naďalej pracuje a vykonáva potrebné procesné úkony, aby mohol byť objektívne zistený skutkový stav a mohlo byť vo veci meritórne rozhodnuté. Zároveň vo veci prebieha znalecké dokazovanie," priblížila Antalová.

Juraj Cs. čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie.

K vražde došlo vlani cez leto

K tragédii vo Veľkom Mederi došli v júli minulého roka. Bývalý policajt Juraj najskôr nahlásil nezvestnosť svojej 32-ročnej partnerky Cynthie, podľa ktorého zrazu zmizla. O niekoľko dní neskôr však prišiel na políciu a uviedol, že jeho partnerka je mŕtva. Jej telo našli v noci 22. júla v rodinnom dome vo Veľkom Mederi. Juraj tvrdil, že spáchala samovraždu.

Cynthia s deťmi (Zdroj: Facebook/Papp László)

Podľa vyšetrovateľov ju však mal udusiť lanom práve on, po čom ju zabalil do rôznych vakov. S pozostatkami nebohej podľa uznesenia viackrát manipuloval a presúval ich, pričom nakoniec jej telo ukryl za posteľami v garáži domu, kde spoločne so Cynthiou vychovávali dcéru a jej syna z predchádzajúceho vzťahu. Príbuzným sa mal k činu priznať, no pred vyšetrovateľmi vinu poprel.

Sudca ho poslal za mreže, kvôli procesnej chybe sa za pár týždňov dostal na slobodu

V stanovisku Krajskej prokuratúry Trnava z augusta minulého roka sa uvádza, že z podkladov, ktoré boli prokuratúre známe v čase podávania návrhu na väzbu, vyplynulo, že proti menovanému až do jeho zadržania vyšetrovateľom 22. júla 2024 o 11.55 h neboli použité žiadne donucovacie prostriedky a ani nebola žiadnym spôsobom obmedzená jeho osobná sloboda. "Z uvedeného dôvodu bola 48-hodinová lehota počítaná od doby zadržania podozrivého, ktorá bola totožná s dobou obmedzenia jeho osobnej slobody," priblížil k prípadu hovorca prokuratúry Mojmír Huna.

Okolnosti o použití donucovacích prostriedkov začal podľa prokuratúry obvinený uvádzať pri svojom výsluchu po tom, ako si zvolil obhajcu. "Z predloženého spisového materiálu však žiadne procesné pochybenia nevyplývali, a preto z uvedených dôvodov prokuratúra vychádzala zo záznamov a z tvrdení polície v tom zmysle, že menovaný až do jeho oficiálneho zadržania nebol žiadnym spôsobom obmedzovaný na osobnej slobode," podotkol.

(Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj)

Prokuratúra však na základe námietok vznesených obhajcom opakovane v štádiu sťažnostného konania žiadala od polície kamerové záznamy z priestorov polície, ktoré by potvrdili či vyvrátili tieto tvrdenia. "Po doručení záznamov, ktoré tvorili rozsiahle dáta z viacerých kamier, a po ich prehratí bolo z kamery umiestnenej vo vestibule polície zistené, že obvinený mal pri odchode na miesto, kde mal ukázať, kde sa nachádza telo nezvestnej, a pri príchode z tohto miesta na rukách nasadené putá," doplnil Huna s tým, že Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Dunajská Streda bolo v tejto súvislosti požiadané o vyjadrenie, ktoré prokuratúre zaslali 7. augusta.

Po skompletizovaní všetkých materiálov vzťahujúcich sa na namietané obmedzenie osobnej slobody bolo toto vyjadrenie podľa Hunu obratom doručené na Krajský súd v Trnave, ktorý rozhodoval o sťažnosti obvineného proti uzneseniu o jeho vzatí do väzby a ktorý 8. augusta 2024 obvineného z väzby prepustil. "Zistené skutočnosti v postupe príslušníkov Policajného zboru krajský prokurátor v Trnave odstúpi na ďalšie konanie Úradu inšpekčnej služby," doplnil.

V prípade vyšetruje aj Úrad inšpekčnej služby

Kvôli nedodržaniu lehoty koná v prípade aj Úrad inšpekčnej služby. Obrátila sa naň Krajská prokuratúra v Trnave pre podozrenie z procesného pochybenia policajtov. Vo veci nezákonného postupu dunajskostredských policajtov bolo začaté trestné stíhanie. "V prípade naďalej pokračuje vyšetrovanie," uviedla hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová.

Zbierka pre deti

Ako informovali noviny SME, tri z jej bývalých hádzanárskych klubov rozbehli koncom minulého roka zbierku na pomoc dvom deťom, ktoré po hádzanárke ostali. Celky v Szent Istváne, Komárome a Debrecíne sa dohodli, že počas vzájomných duelov umiestnia v hale krabice na dary. Vyzbieranými peniazmi chcú pomôcť deťom, ktoré vychovávajú ich starí rodičia zo Cynthiinej strany. Zbierka bude pokračovať aj v ich troch tohtoročných stretnutiach.