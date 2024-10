AKTUÁLNA dopravná situácia na Slovensku: Pretrvávajúce zdržania na diaľnici D1 a ďalších úsekoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Napriek odstráneniu následkov nehody na bratislavskej diaľnici D1 pri Zlatých pieskoch je potrebné naďalej v smere od Prístavného mosta na Zlaté piesky rátať s 15-minútovým zdržaním. Ďalšie 15-minútové zdržanie na D1 hlási Zelená vlna STVR pred Voderadmi. "V pravom pruhu je odstavené osobné auto," spresňuje.

#NEHODA: na bratislavskej diaľnici D1 za Prístavným mostom v smere na Zlaté piesky, 3 autá sa zrazili v ľavom pruhu. V kolóne smerom z Petržalky sa zdržíte asi 20 minút. pic.twitter.com/kQhpPtFWao — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) October 31, 2024

Na výjazde z Bratislavy po starej Seneckej ceste odhadujú zdržanie v kolónach na približne 45 minút. Pri vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa vodiči zdržia polhodinu, na vjazde do Piešťan z D1 20 minút.S 15-minútovým zdržaním musia rátať aj cestujúci na vjazde do Starej Ľubovne smerom z Nižných Ružbách, rovnako i na horskom priechode Čertovica smerom na Hybe.

#NEHODA: na bratislavskej diaľnici D1 za Darexom v smere na Zlaté piesky sa zrazili 3 osobné autá, blokujú pravý pruh. Tvorí sa kolóna. pic.twitter.com/c7deHuwfGU — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) October 31, 2024

Zdržanie hlásia z diaľnice D1 i rýchlostnej cesty R1

Na bratislavskom ochvate došlo na úrovni Prievozu v smere od Prístavného mosta k nehode troch vozidiel v ľavom pruhu. Z úseku hlási Stella centrum približne 20-minútové zdržanie. "Kolóna sa tvorí už od Prístavného mosta," doplňuje.

#KOLONA na R1 za Sereďou smerom na Nitru, zdržanie 15-20 minút — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) October 31, 2024

Ďalšie výrazné spomalenie premávky oznamuje v prípade úseku rýchlostnej cesty R1 Váhovce - Nitra, a to 35 minút. "Medzi Žilinou a Kysuckým Novým Mestom je potrebné rátať v oboch smeroch s 30-minútovým zdržaním," dodáva.Zelená vlna STVR tiež informuje o 20-minútovom zdržaní na hlavnom ťahu v Šali smerom z Galanty.