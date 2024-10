Prezident v rámci regionálneho výjazdu navštívil stavenisko novej martinskej nemocnice

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

MARTIN - Plán obnovy vytvára silný tlak na to, aby bol projekt výstavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina úspešný. Po prehliadke staveniska nemocnice v rámci stredajšieho regionálneho výjazdu v Martine to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.

Pripomenul, že vláda pod jeho vedením v roku 2018 rozhodla, že sa v Martine postaví špičková nemocnica, ktorá bude slúžiť aj na výchovu budúcich lekárov. "Mrzí ma, že všetky procesy a faktory, ktoré za tie roky do toho vstúpili, nás dostali do štádia, že sa zatiaľ pozeráme len na základovú jamu," uviedol Pellegrini.

Priamo od realizátorov dostal ubezpečenie, že zemné práce pokračujú v stanovenom tempe. "Som informovaný, že financie sú k dispozícii a z plánu obnovy sa už uhrádzajú jednotlivé stavebné práce. Ak všetko dobre pôjde, tak základy stavby sa začnú realizovať koncom novembra," poznamenal prezident.

Plán obnovy podľa neho vytvára silný tlak, aby to bol úspešný projekt. "Slovenská republika by utrpela značné škody, ak by sa tento projekt nedokončil tak, ako to prikazuje plán obnovy. Je to dobrý samokontrolný mechanizmus a Slovensko na tomto mieste vidí reálny základ prvej novej po dlhých desaťročiach špičkovej nemocnice," uzavrel Pellegrini.

Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Hrubá stavba nemocnice bude financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.