Huliak ponížil Romanu Tabak, OKAMŽITÁ reakcia: Muž vám vynadá do krvi a povie prepáč?

Romana Tabak a Rudolf Huliak sa pochytili (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanec Rudolf Huliak spôsobil na aktuálnej politickej scéne poriadny rozruch a to nielen svojimi činmi. Okrem toho, že s ďalšími dvoma poslancami odišiel z klubu SNS a odmietol byť na hlasovaní v parlamente, svojim slovníkom neváha útočiť na viacerých členov SNS. Naposledy si podal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a po ňom sa dotkol aj exposlankyne NR SR Romany Tabak. Tú jeho slová zasiahli, pretože podľa jej slov mali korektný vzťah.

„Andrej Danko v tej SNS nemal jediného človeka, ktorého by na tú kandidátku bol dal, okrem Tabak. Podotýkam, Tabak. Neviem, za čo, komu dala, čo spravila, zlatú mala, jednoducho Tabak,“ povedal Huliak vo vysielaní s internetovým konšpirátorom Danielom Bombicom, známym ako Danny Kollár. V rovnakom rozhovore ostro skritizoval aj ministra Tarabu, ktorého nazval "od*bávačom, prospechárom a človekom so špinavým charakterom, ktorý je po Bohovi prvý".

Romany Tabak sa neslušné vyjadrenie na jej adresu dotklo a jeho slová nenechala bez reakcie. „Suterén a extrém. Že ja som sa vyškriabala po nejakom mužovi na kandidátku? Prvé, čo mi napadlo, bolo, že ako musí byť zúfalý, že toto povedal,“ uviedla vo vyjadrení pre Nový Čas. Dodala, že v pondelok mu zavolala, pretože si nenechá o sebe šíriť takéto klamstvá. Na to jej mal Huliak odpovedať "vitaj v politike, s tým musíš rátať". Na to sa ho opýtala, že čo má ona spoločné s konflitmi v SNS a zdôraznila mu, že do politiky sa dostala bez pomoci muža.

Muž vám vynadá do krvi a potom povie prepáč

"Ospravedlnil sa mi. Stop mizogýnii! Muž vám vynadá do krvi, prípadne vás udrie a o chvíľu povie: ,Jéj, prepáč, nič sa nestalo, ideme ďalej.‘ Toto je veľmi zlý príklad pre Slovákov!," napísala v reakcii na sociálnej sieti. Podľa jej slov dovtedy mali korektný vzťah, boli spolu v kampani a Huliak jej vždy hovoril, že druhým ľuďom odporúča, aby ju volili, lebo je šikovná.

🇸🇰🇪🇺Pozdravujeme z Prahy✅ SNS má potenciál meniť európsku legislatívu 👊 Posted by Romana Tabak on Thursday, May 23, 2024

"Ešte cez leto za mnou prišiel, či sa neodfotím s jeho partnerkou a dcérkou Oxanou. Je toto normálne? To je neuveriteľné, tieto kotrmelce. Keď nevie emócie udržať na uzde, nech nie je v politike,“ skonštatovala pre Nový čas exposlankyňa a dodala, že Huliak je nevychovaný.