Danko prelomil mlčanie: Ostrá kritika na adresu huliakovcov! Tí majú podmienku, chcú JEDNO MINISTERSTVO

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Nepamätám si situáciu, že by poslanci NR SR podmieňovali svoje politické predstavy ultimatívne a blokovali NR SR tak, ako sa to v utorok (29. 10.) stalo vďaka poslancovi Huliakovi a dvom, ktorí sa k jeho ambícii hlásia," uviedol. Verí, že sa situácia s uznášanianeschopnosťou poslancov už nebude opakovať.

Andrej Danko k situácii vo vládnej koalícii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Koalícia v stredu pri hlasovaní podľa Danka ukázala, že má v parlamente väčšinu. "Premiér Robert Fico (Smer-SD) stále ráta so 79," povedal. V prípade, že by poslanci okolo Huliaka podmieňovali podporu koalície splnením ekonomických požiadaviek, koalícia bude podľa Danka rázne konať. "Nikto im ich nesplní," podotkol. Nesúhlasil by ani s tým, ak by poslanci okolo Huliaka žiadali ministerské kreslo.

Líder SNS zároveň avizoval, že v budúcnosti by sa mohol upraviť harmonogram hlasovania. "A to tak, že sa bude hlasovať len niektoré dni, čo požadujú aj poslanci v koalícii, ale aj v opozícii, aby mohli oveľa viac pracovať aj v regiónoch," povedal.

Huliakovci chcú ministerstvo

TV JOJ informovala, že v NR SR zachytila pri odchode poslanca Pavla Ľuptáka, ktorý sa vyjadril, že všetci odídenci naďalej vyjadrujú podporu koalícii. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka však za to budú žiadať jedno ministerstvo.

Nezaradení poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík nedávno odišli z klubu SNS, no deklarovali podporu koalícii. V utorok (29. 10.) však oznámili, že sa dva dni nebudú zúčastňovať na rokovaní parlamentu. Očakávajú, že ich vládne strany pozvú ku koaličnému stolu a podpíšu memorandum o spolupráci. V utorok sa preto poslancom nepodarilo ani raz hlasovať o prerokovaných bodoch. Nezišiel sa totiž dostatočný počet poslancov, prezentovalo sa ich vždy menej ako 76. Okrem uvedenej trojice poslancov koalícii chýbal v utorok aj Ján Blcháč (Hlas-SD). V stredu sa už podarilo poslancom zákony odhlasovať.