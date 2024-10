Incident na Dukle: Na podujatie plné politikov prišiel muž so zbaňou! Polícia prezradila detaily

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Premiér Robert Fico v aktuálnom rozhovore pre denník Štandard uviedol, že pokusy o atentát sa objavujú aj po incidente z Handlovej. "Mali sme incident na Dukle, o ktorom zatiaľ verejnosť nebola informovaná,“ prezradil. „Zachytili sme veľmi militantného človeka, ktorý ma nenávidí vzhľadom na moje postoje k Ukrajine. Bol so zbraňou, našťastie sa nedostal do zóny, kde sme boli my, politici, a išiel do zóny, kde boli ľudia. Tam prechádzal cez rám na detektor kovov, zistilo sa, že má plne nabitú zbraň,“ dodal.

archívne video

ATENTÁT na premiéra: Zábery streľby na Roberta Fica (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Polícia potvrdila, že v deň osláv na Dukle zadržala muža so zbraňou. „Dňa 06.10.2024 počas konania osláv na Dukle, 76 ročný muž vstupoval do chráneného priestoru so zbraňou, ktorú mal pri sebe. Lustráciou bolo zistené, že muž je držiteľom zbrojného preukazu a je aj vlastníkom predmetnej zbrane, no nemal pri sebe potrebné doklady,“ uviedla pre Topky.sk prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Vstup nebol podľa jej slov mužovi umožnený a bol zaistený z dôvodu podozrenia zo spáchania priestupku na úseku zbraní a streliva. „Po vykonaní potrebných úkonov bol 76 ročný muž prepustený na slobodu. Priestupkový spis bol predložený na prejednanie na OR PZ Košice," dodala.

Oslavy na Dukle sa konali 6. októbra pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, ktorá mala za úlohu pomôcť Slovenskému národnému povstaniu. Zúčastnili sa ich viacerí členovia vlády a poslanci parlamentu, prítomní bol aj prezident Peter Pellegrini a premiér Robert Fico.