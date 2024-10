Škandalózna deepfake nahrávka so Šimečkom: Mohla zamávať voľbami, polícia nevie nájsť jej autora!

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Predseda PS Michal Šimečka pred stretnutím s premiérom na Úrade vlády SR (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na nahrávke, ktorá pred voľbami začala kolovať na internete, počuť hlasy Šimečku a Tódovej, ako sa dohadujú o zmanipulovaní volieb. Nahrávka však nie je skutočná, ide o hoax a je pomerne nekvalitná. Jej autori sa takýmto spôsobom mohli pokúsiť ovplyvniť voľby. Napriek tomu, že prípad vzbudil rozruch doma aj v zahraničí a v rukách ho mali aj Orgány činné v trestnom konaní, doteraz nie je jasné, kto bol autorom falošnej nahrávky. Trestné oznámenie podala novinárka Monika Tódová v spolupráci s Investigatívnym centrom Jána Kuciaka (ICJK). Polícia ho prvýkrát odmietla po pár týždňoch s tým, že vyšetrovateľ síce uznal, že išlo o zjavný podvrh, no bol málo presvedčivý, a teda nemohol ovplyvniť významnejšiu skupinu voličov. Prokurátor mal však iný názor a polícii nariadil prípad poriadne prešetriť.

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Denník N, kde Tódová pracuje, teraz informoval, že polícia po takmer roku konštatovala, že nevie nájsť vinníka. Vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva Bratislava III prerušila trestné stíhanie s vysvetlením, že „sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe“. Novinárka Tódová podala prostredníctvom advokátskej kancelárie proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť. Namietala napríklad, že polícia nevypočula bývalého sudcu Štefana Harabina, keďže práve jemu blízke účty mali túto nahrávku šíriť. Harabinov verejný profil na sociálnej sieti Telegram bol dokonca prvý vplyvnejší účet, ktorý nahrávku šíril. Prevzal ju od účtu „Gabika Ha“. Rovnaké iniciály má podľa ICJK jeho manželka Gabriela Harabinová. „Z dôvodu indícií naznačujúcich, že Štefan Harabin sa osobne pozná s danou osobou, je dôvodné predpokladať, že Štefan Harabin disponuje informáciami, ktoré môžu mať podstatný význam pre toto trestné konanie,“ argumentujú v sťažnosti Tódovej právnici. Namietli aj proti tomu, že vyšetrovateľka nepožiadala IT expertov, aby preskúmali takzvané metadáta nahrávky či nekontaktovali prevádzkovateľov sociálnych sietí, cez ktoré sa deepfake šíril. O sťažnosti bude rozhodovať prokurátor, ktorý môže vydať polícii pokyn, aby sa prípadu znovu venovala.

Irena Bihariový z Progresívneho Slovenska označila vyšetrovateľku za bezradnú. "Chce zastaviť vyšetrovanie falošného videa, ktoré niekto vytvoril krátko pred parlamentnými voľbami. V tzv. deepfake videu sa zhovára náš predseda Michal Šimečka s novinárkou Moniktou Tódovou o manipulovaní volieb. Ide o podvod," uviedla.

Vyšetrovateľke poradila, že by sa mala "opýtať Štefana Harabina, ktorého blízky účet na Telegrame patril k prvým, ktorý toto podvodné video zverejnil. To, prečo policajtka dodnes Harabina ani jeho manželku nekontaktovala, alebo prečo nedala video skúmať svojim kolegom z expertného oddelenia, nevedno. Je to azda ďalší dôkaz toho, ako sa Slovensko nevie voči hybridným hrozbám brániť. Keď si ani policajti neuvedomujú vplyv tejto novodobej hrozby, tak potom v našom štáte už naozaj nezostali žiadne odborné kapacity, ktoré by nás dokázali ochrániť - čo je v podstate v súlade s krokmi tejto vládnej koalície."

"Posledné slovo, čo ďalej s prípadom, bude mať prokurátor. Môžeme len dúfať, že vplyv hybridu pred poslednými voľbami - o ktorom písali v súvislosti so Slovenskom svetové médiá - aspoň on nepodcení. V opačnom prípade tu budú mať domáci aj zahraničí akterí el dorádo," dodala.