Všetko je inak! Putin sa stal terčom HOAXU: Falošné VIDEO s jadrovými vyhrážkami zdieľali aj slovenskí politici

Ruský prezident Vladimir Putin počas príhovoru v ruskej štátne televízii v Moskve (Zdroj: TASR/Russian Presidential Press Service)

Na zmanipulované video, ktoré bolo šírené prostredníctvom sociálnych sietí a používalo technológiu deepfake na prekrútenie Putinových vyjadrení, upozornila novinárka televízie Lenka Ježová. V upravenom videu prezident Putin údajne reaguje na rozhodnutie Spojených štátov poskytnúť Ukrajine rakety dlhého doletu slovami: „Dokument bol podpísaný. Dmitrij Medvedev je vo veliteľskom centre jadrových síl. Všetci sme už na svojich pozíciách. A nezabudnite, my ako mučeníci sa dostaneme do neba a oni jednoducho zdochnú."

Ako poukázala Ježová, na tieto slová vo svojom videu upozornil aj europoslanec Ľuboš Blaha.

Toto video je však výsledkom manipulatívnych techník, ktoré zneužívajú deepfake technológie na vytvorenie falošných vyhlásení. Lenka Ježová identifikovala pôvodný ruský zdroj videa, v ktorom Putin v skutočnosti hovorí o téme úplne nesúvisiacej s vyhrážkami či vojnou. Originálne slová prezidenta sa týkali kontroly vzdušného priestoru Ruskej federácie.

Ako sa video dostalo na Slovensko

Analytický tím platformy Hoaxy a podvody odhalil šírenie tohto manipulatívneho obsahu cez viaceré dezinformačné kanály. Video získalo vyše 85-tisíc videní na sociálnej sieti X, kde ho zverejnil srbský účet s jasnými propagandistickými znakmi. Následne sa dostalo na Slovensko prostredníctvom známych účtov na Telegrame, ako napríklad “Slovenský Medveď“, „Blog investigatívnej žurnalistiky“, „S4-illuminati“ či „Mimi Šramová“.

Podľa odborníkov je cieľom šírenia podobných hoaxov ovplyvňovanie verejnej mienky. Ide o snahu vytvárať atmosféru strachu a tlaku na politické rozhodnutia, ktoré by mohli viesť k zastaveniu podpory Ukrajiny v boji proti ruskej agresii.

Hoaxeri zneužili Putina aj na Slovensku. Obeťou dezinformácií sa stal svojským spôsobom ruský prezident. Novinárka... Posted by Hoaxy a podvody on Thursday, November 21, 2024

Putin ako obeť hoaxov

Prezident Putin sa stal terčom podobných hoaxov už viackrát. Konšpirátori ho využili aj v kritike 5G sietí a v antivaxerskej kampani. V realite bol ruský prezident zástancom aj 5G, aj očkovania. „V ich očiach je prezident Putin zosobnením tzv. antisystému, stojí v protipóle proti Západu, ktorý je prirodzeným cieľom činnosti hybridných hrozieb. Preto si niekedy hoaxeri dopomáhajú tým, že svoje vlastné názory vkladajú do úst svojho neoficiálneho lídra, aby im dodali váhu, autentickosť, uveriteľnosť. To, že by im takéto manipulovanie úradu ruského prezidenta prinieslo v prípade pobytu v Rusku legálne problémy, opomínajú,“ uviedol David Púchovský z platformy Hoaxy a podvody.